Cami İçinde Murat Kurum Mesaisi! Çanta Dağıtıp, Mikrofonla Oy İstediler

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir cami içinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a oy istemek için camiye gelen kişiler, ibadet için orada bulunan kadınlara çanta dağıttı. Görüntülerin kaydedildiği esnada bir kişinin ise cami görevlisinin kullandığı mikrofonla propaganda yaptığı görüldü.