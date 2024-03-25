Cami İçinde Murat Kurum Mesaisi! Çanta Dağıtıp, Mikrofonla Oy İstediler

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir cami içinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a oy istemek için camiye gelen kişiler, ibadet için orada bulunan kadınlara çanta dağıttı. Görüntülerin kaydedildiği esnada bir kişinin ise cami görevlisinin kullandığı mikrofonla propaganda yaptığı görüldü.
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Seçime kısa bir süre kala İstanbul'daki rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Taraflar seçmenlerine miting alanları ve etkinlikler vasıtasıyla ulaşmaya devam ederken, partililer ise seçmenin tercihini değiştirmek için her yolu deniyor.
Aykırı'da yer alan bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un destekçisi olan bir grup kadın propaganda yapmak için İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir camiye gitti.
Camide bulunan kadınlara Murat Kurum'un hediyesi olarak çanta dağıtan partili şahıslar, aynı zamanda yalnızca cami görevlisinin kullandığı mikrofonu alarak oy istedi.
Yaşananlardan rahatsız olan bir vatandaş o anları kayda aldı. 📹
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Alla Alla hiç yapmazlardı ama nasıl olmuş. Çoook şaşırdım.
Cami ve siyaset 🫣Enteresan
laikliği suç görmelerine şaşmamak lazım :)
Makarnadan çantaya, hımm Kurum bonkörsün bakıyorum. 💸