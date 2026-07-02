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Ekonomi
BYD'nin Türkiye Yatırımını Durduran Karar Ortaya Çıktı

BYD'nin Türkiye Yatırımını Durduran Karar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 17:09
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Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de fabrika kurma planlarını askıya alma kararının nedeni ortaya çıktı. Kararın gerekçesi, Avrupa Birliği (AB) kanadından gelen çok kritik bir hamle ile netlik kazandı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) yeni sanayi stratejisine yönelik çıkışı, BYD’nin Türkiye planlarını neden frene bastığını gözler önüne serdi.

Kaynak: Nefes

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Otomotiv sanayisinde rekabet baskısı artıyor.

Otomotiv sanayisinde rekabet baskısı artıyor.

Avrupa otomotiv sektörünün çatı kuruluşu ACEA, AB’nin üzerinde çalıştığı Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) ile ilgili resmi pozisyonunu kamuoyuyla paylaştı. Birlik, Avrupa genelinde yerli üretimi korumayı ve özellikle temiz enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu yasayı desteklediğini açıkladı. Ancak ACEA’nın taslağa yönelik getirdiği kritik öneriler ve şerhler, Türkiye gibi birlik dışı üretim merkezlerini doğrudan etkileyecek cinsten.

Yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sanayisinin son dönemde çok ciddi bir küresel rekabet baskısı altında olduğu, üretim maliyetlerinin tırmandığı ve iç pazarda tüketici talebinin zayıfladığı vurgulandı. Bu zorlu süreçte sıfır emisyonlu mobiliteye geçişi sağlamak adına, AB sınırları içindeki yatırımların mutlak suretle korunması gerektiği ifade edildi.

"Made in EU" avantajlarından yararlanmasını neredeyse imkansız hale getirecek.

"Made in EU" avantajlarından yararlanmasını neredeyse imkansız hale getirecek.

ACEA'nın raporunda en dikkat çekici bölümlerden biri, AB’nin entegre komşuluk bölgesinde yer alan Türkiye ve Fas detayları oldu. Avrupalı üreticiler, yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye ve Fas’ta iyi niyetle yapılmış mevcut yatırımların korunmasını istiyor. Bu doğrultuda, mevcut kapasiteler için belirli bir kesim tarihi (cut-off date) belirlenerek 'kazanılmış hak' (grandfathering) uygulaması getirilmesi önerildi.

Ancak bu koruma kalkanı sadece geçmiş yatırımları kapsıyor. Öneriye göre, söz konusu tesislerin yeni bir sahibe devredilmesi durumunda muafiyet sona erecek. En önemlisi de bu düzenleme, gelecekte Türkiye’de sıfırdan kurulacak yeni yatırımların 'Made in EU' avantajlarından yararlanmasını neredeyse imkansız hale getirecek.

BYD yatırımı bu yüzden mi askıya alındı?

BYD yatırımı bu yüzden mi askıya alındı?

Avrupa pazarında üretici birliklerinin Türkiye'yi bu yeni korumacılık kalkanının dışında tutma eğilimi, BYD gibi küresel oyuncuların stratejik hesaplarını tamamen değiştirdi. Nefes'te yer alan habere göre eğer Avrupalı üreticilerin bu katı önerisi yasalaşırsa, BYD’nin Türkiye’de üreteceği araçları gümrük avantajıyla Avrupa pazarına ihraç etmesi çok ciddi şekilde zorlaşacak.

Türkiye’yi Avrupa pazar açısı için stratejik bir sıçrama tahtası olarak gören Çinli dev, bu yasal riskler nedeniyle rotasını tamamen AB üyesi ülkelere çevirdi. Şirketin üst yönetiminden gelen son açıklamalar da bu tezi doğrular nitelikte. Şirket, Macaristan'daki fabrikasını birinci öncelik haline getirdiğini ve Avrupa Birliği sınırları içinde ikinci bir üretim tesisi arayışına odaklandığını duyurdu. Kısacası, Brüksel'in 'Made in EU' duvarı, Türkiye’nin milyar dolarlık dev otomotiv yatırımını doğrudan etkilemiş görünüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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