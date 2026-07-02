BYD'nin Türkiye Yatırımını Durduran Karar Ortaya Çıktı

Avrupa otomotiv sektörünün çatı kuruluşu ACEA, AB’nin üzerinde çalıştığı Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) ile ilgili resmi pozisyonunu kamuoyuyla paylaştı. Birlik, Avrupa genelinde yerli üretimi korumayı ve özellikle temiz enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu yasayı desteklediğini açıkladı. Ancak ACEA’nın taslağa yönelik getirdiği kritik öneriler ve şerhler, Türkiye gibi birlik dışı üretim merkezlerini doğrudan etkileyecek cinsten.

Yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sanayisinin son dönemde çok ciddi bir küresel rekabet baskısı altında olduğu, üretim maliyetlerinin tırmandığı ve iç pazarda tüketici talebinin zayıfladığı vurgulandı. Bu zorlu süreçte sıfır emisyonlu mobiliteye geçişi sağlamak adına, AB sınırları içindeki yatırımların mutlak suretle korunması gerektiği ifade edildi.