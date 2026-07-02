BYD'nin Türkiye Yatırımını Durduran Karar Ortaya Çıktı
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Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de fabrika kurma planlarını askıya alma kararının nedeni ortaya çıktı. Kararın gerekçesi, Avrupa Birliği (AB) kanadından gelen çok kritik bir hamle ile netlik kazandı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) yeni sanayi stratejisine yönelik çıkışı, BYD’nin Türkiye planlarını neden frene bastığını gözler önüne serdi.
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Otomotiv sanayisinde rekabet baskısı artıyor.
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"Made in EU" avantajlarından yararlanmasını neredeyse imkansız hale getirecek.
BYD yatırımı bu yüzden mi askıya alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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