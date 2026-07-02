Altın Fiyatları Düzeliyor mu? Dev Bankadan Altın Tahmini
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Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın fiyatları, Haziran ayında yaşadığı sert ve soluksuz düzeltme hareketinin ardından kritik bir denge arayışına girdi. Güvenli limanda alım yapmak için en doğru zamanı ve 'dip' seviyeleri kollayan milyonlarca yatırımcı için İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC’den ezber bozan bir analiz geldi. Bankanın yayımladığı son rapor, altın piyasasındaki yoğun satış baskısının artık son viraja girmiş olabileceğini gösterirken, uzun vadeli düşünenler için yeni bir fırsat kapısının aralandığına işaret ediyor.
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Altın fiyatları ne oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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