Altın Fiyatları Düzeliyor mu? Dev Bankadan Altın Tahmini

Bankanın analizinde, ons başına 4 bin dolar seviyesinin hem psikolojik hem de teknik açıdan tam bir kırılma noktası olduğu ifade ediliyor. Bu kritik eşik hakkında iki farklı senaryo öne çıkıyor. 4.000 dolar desteğinin altına sarkılması durumunda teknik stop-loss (zarar kes) emirleri devreye girebilir ve bu durum geçici, anlık bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Fiyatların bu seviyelere yaklaşması, uzun vadeli 'fırsat avcılarını' ve küresel merkez bankalarını harekete geçirecek. Rezervlerini çeşitlendirmek isteyen merkez bankalarının fiziki talebi, fiyatlardaki olası çöküşün önündeki en büyük kalkan olacak.

HSBC, altının 2026 yılı genelinde 3.950 dolar ile 5.050 dolar gibi oldukça geniş bir bantta dalgalanmasını bekliyor. Kısa vadede yüksek tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluştursa da fiziki taraftaki güçlü yapısal talep düşüşleri sınırlayacak.

Küresel piyasalardaki bu 'ucuzluk' tespiti, iç piyasada da hemen yankı buldu. Ons altının 4.020 dolar bandından aldığı destekle yeniden 4.064 dolara doğru ivmelenmesi, yurt içinde gram altının kritik 6.100 TL psikolojik sınırının üzerinde tutunmasını sağladı. Yatırımcılar şimdi gözlerini tamamen Fed’in önümüzdeki süreçte açıklanacak olan makroekonomik verilere vereceği reaksiyona çevirmiş durumda.