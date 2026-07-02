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Ekonomi
Altın Fiyatları Düzeliyor mu? Dev Bankadan Altın Tahmini

Altın Fiyatları Düzeliyor mu? Dev Bankadan Altın Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 16:29
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Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın fiyatları, Haziran ayında yaşadığı sert ve soluksuz düzeltme hareketinin ardından kritik bir denge arayışına girdi. Güvenli limanda alım yapmak için en doğru zamanı ve 'dip' seviyeleri kollayan milyonlarca yatırımcı için İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC’den ezber bozan bir analiz geldi. Bankanın yayımladığı son rapor, altın piyasasındaki yoğun satış baskısının artık son viraja girmiş olabileceğini gösterirken, uzun vadeli düşünenler için yeni bir fırsat kapısının aralandığına işaret ediyor.

Kaynak: Hisse.net

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Altın fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları ne oldu?

Haziran ayı sonunda ons başına 4 bin 540 doları aşarak tarihi rekorunu kıran altın, bu seviyeden itibaren küresel makroekonomik baskıların etkisiyle yüzde 11’i aşan sert bir değer kaybı yaşadı. Haftanın ilk işlem günlerinde hızlı geri çekilmesini sürdüren ons altın, 4.021 dolar sınırına kadar geriledikten sonra bu bölgelerde güçlü bir taban oluşturma çabasına girişti.

HSBC analistlerine göre, kıymetli madeni son dönemde köşeye sıkıştıran temel dinamiklerin başında ABD dolarının küresel ölçekte yeniden kas yapması ve Federal Rezerv’in (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyacağına yönelik piyasa beklentileri geliyor. Ancak raporda, altını baskılayan bu olumsuz haber akışlarının ve makroekonomik risklerin halihazırda fiyatların içine büyük oranda dahil edildiği vurgulanıyor. Bankanın uzmanları, altın piyasasının yüksek faiz beklentileriyle gerilemesine rağmen, bu sert düzeltmenin altını kendi gerçek değerinin oldukça altında ve cazip bir konuma getirdiğini belirtiyor.

4.000 dolar eşiği: Fırsat avcıları pusuda

4.000 dolar eşiği: Fırsat avcıları pusuda

Bankanın analizinde, ons başına 4 bin dolar seviyesinin hem psikolojik hem de teknik açıdan tam bir kırılma noktası olduğu ifade ediliyor. Bu kritik eşik hakkında iki farklı senaryo öne çıkıyor. 4.000 dolar desteğinin altına sarkılması durumunda teknik stop-loss (zarar kes) emirleri devreye girebilir ve bu durum geçici, anlık bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Fiyatların bu seviyelere yaklaşması, uzun vadeli 'fırsat avcılarını' ve küresel merkez bankalarını harekete geçirecek. Rezervlerini çeşitlendirmek isteyen merkez bankalarının fiziki talebi, fiyatlardaki olası çöküşün önündeki en büyük kalkan olacak.

HSBC, altının 2026 yılı genelinde 3.950 dolar ile 5.050 dolar gibi oldukça geniş bir bantta dalgalanmasını bekliyor. Kısa vadede yüksek tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluştursa da fiziki taraftaki güçlü yapısal talep düşüşleri sınırlayacak.

Küresel piyasalardaki bu 'ucuzluk' tespiti, iç piyasada da hemen yankı buldu. Ons altının 4.020 dolar bandından aldığı destekle yeniden 4.064 dolara doğru ivmelenmesi, yurt içinde gram altının kritik 6.100 TL psikolojik sınırının üzerinde tutunmasını sağladı. Yatırımcılar şimdi gözlerini tamamen Fed’in önümüzdeki süreçte açıklanacak olan makroekonomik verilere vereceği reaksiyona çevirmiş durumda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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