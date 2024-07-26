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Busenaz Sürmeneli Kimdir, Kaç Yaşındadır? Busenaz Sürmeneli Hayatı ve Başarıları

Busenaz Sürmeneli Kimdir, Kaç Yaşındadır? Busenaz Sürmeneli Hayatı ve Başarıları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 22:53

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibini mağlup ederek, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör oldu. 

Peki Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır? İşte Busenaz Sürmeneli’nin başarılarla dolu hayatı ve kariyeri…

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Busenaz Sürmeneli Kimdir?

Busenaz Sürmeneli Kimdir?

25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da yaşıyor. Aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

Busenaz Sürmeneli Hayatı

Busenaz Sürmeneli Hayatı

Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı. 

Finalde ise Çinli rakibini mağlup eden Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine yazdırmayı başardı. 

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü alan Sürmeneli, 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli’nin Başarıları

Busenaz Sürmeneli’nin Başarıları

  • 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

  • 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

  • 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

  • 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

  • 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

  • 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

  • 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

  • 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

  • 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

  • 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

  • 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

  • 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

  • 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

  • 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

  • 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

  • 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

  • 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

  • 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

  • 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

  • 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

  • 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

  • 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

  • 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

  • 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid

  • 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

  • 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

  • 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

  • 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

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