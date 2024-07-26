Busenaz Sürmeneli Kimdir, Kaç Yaşındadır? Busenaz Sürmeneli Hayatı ve Başarıları
Busenaz Sürmeneli Kimdir, Kaç Yaşındadır? Busenaz Sürmeneli Hayatı ve Başarıları
Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibini mağlup ederek, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör oldu.
Peki Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır? İşte Busenaz Sürmeneli’nin başarılarla dolu hayatı ve kariyeri…
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Busenaz Sürmeneli Kimdir?
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Busenaz Sürmeneli Hayatı
Busenaz Sürmeneli’nin Başarıları
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