Busenaz Sürmeneli Kimdir, Kaç Yaşındadır? Busenaz Sürmeneli Hayatı ve Başarıları

Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı.

Finalde ise Çinli rakibini mağlup eden Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine yazdırmayı başardı.

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü alan Sürmeneli, 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.