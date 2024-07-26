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Mete Gazoz Kimdir, Kaç Yaşında? Mete Gazoz'un Hayatı ve Başarı Öyküsü!

Mete Gazoz Kimdir, Kaç Yaşında? Mete Gazoz'un Hayatı ve Başarı Öyküsü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 22:43

Başarılı sporcumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalyanın sahibi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı. Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da açılış töreninde bayrağımızı taşıyan isim oldu. Gazoz,  Türkiye tarihinde okçulukta ilk altın madalyayı aldı. 

Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşındadır? Milli gururumuz Mete Gazoz aslen nereli?

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Mete Gazoz Kimdir?

Mete Gazoz Kimdir?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğan milli sporcumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Henüz 3 yaşında eğitime başlayan Gazoz, kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettirdi ve ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

Mete Gazoz'un Kariyeri

Mete Gazoz'un Kariyeri

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuştu.

Mete, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda 3 büyük rekor daha kırdı. Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu.

Mete Gazoz'un Şampiyonlukları

Mete Gazoz'un Şampiyonlukları

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete Gazoz, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak elde eden Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Mete Gazoz Olimpiyat Madalyası

Mete Gazoz Olimpiyat Madalyası

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak tarihe adını yazdırdı. 

2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu.

Mete Gazoz Paris Olimpiyatları'nda Ne Zaman Yarışacak?

Mete Gazoz Paris Olimpiyatları'nda Ne Zaman Yarışacak?

Türkiye’ye okçulukta ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz'un da yer aldığı Türkiye Okçuluk Milli Takımı, 29 Temmuz Pazartesi günü mücadele edecek.

Mete Gazoz, 4 Ağustos'ta ise bireysel erkeklerde Olimpiyat şampiyonu ünvanını korumaya çalışacak.

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