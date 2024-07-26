Mete Gazoz Kimdir, Kaç Yaşında? Mete Gazoz'un Hayatı ve Başarı Öyküsü!

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete Gazoz, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak elde eden Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.