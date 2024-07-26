Mete Gazoz Kimdir, Kaç Yaşında? Mete Gazoz'un Hayatı ve Başarı Öyküsü!
Mete Gazoz Kimdir, Kaç Yaşında? Mete Gazoz'un Hayatı ve Başarı Öyküsü!
Başarılı sporcumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalyanın sahibi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı. Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da açılış töreninde bayrağımızı taşıyan isim oldu. Gazoz, Türkiye tarihinde okçulukta ilk altın madalyayı aldı.
Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşındadır? Milli gururumuz Mete Gazoz aslen nereli?
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Mete Gazoz Kimdir?
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Mete Gazoz'un Kariyeri
Mete Gazoz'un Şampiyonlukları
Mete Gazoz Olimpiyat Madalyası
Mete Gazoz Paris Olimpiyatları'nda Ne Zaman Yarışacak?
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