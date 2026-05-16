Bulutlar Üzerindeki Gizli Dünya: Bu 5 Yaylayı Görmeden Karadeniz’i Gezdim Demeyin!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 10:01

Karadeniz'in sisli dağlarında 1.500 ila 2.500 metre yüksekliklerde uzanan yayla platolarını bilir misiniz? Asırlık yaylacılık geleneğinin sürdüğü, Hemşin ve Yörük kültürünün iç içe geçtiği bu yüksek otlaklar, yaz aylarında Ayder'den Anzer'e, Pokut'tan Sultanmurat'a uzanan muhteşem bir coğrafya oluşturur. Karadeniz Yaylacılık Birliği verilerine göre bölgede 200'den fazla aktif yayla bulunurken, bu yazıda seçtiğimiz 5 yayla hem irtifasıyla hem doğal güzelliğiyle hem de kültürel zenginliğiyle öne çıkıyor.

Ayder Yaylası: Rize'nin 1.350 Metre İrtifasındaki İncisi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, teknik olarak 1.350 metre civarında olsa da çevresindeki Kavron (2.200 m) ve Elevit (2.300 m) platolarıyla birlikte düşünüldüğünde bölgenin en gözde yayla kompleksini oluşturur. Hemşin kültürünün kalbi sayılan Ayder, tarihi taş köprüleriyle, sıcak su kaynaklarıyla ve geleneksel ahşap Hemşin evleriyle ünlü. Mayıs-Ekim arası aktif olan yayla, Rize merkeze 78 kilometre uzaklıkta olup asfalt yolla ulaşılabiliyor. Karadeniz Yaylacılık Birliği'nin 2022 verilerine göre yılda 450 bin ziyaretçi ağırlayan Ayder, Hemşin mimarisinin en iyi korunduğu yerlerden. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Hemşin Kültür Evi'nde geleneksel dokuma ve horon gösterileri düzenleniyor.

Pokut Yaylası: Rize'nin 2.032 Metre Yükseklikteki Saklı Cenneti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çamlıca köyüne bağlı Pokut Yaylası, tam 2.032 metre irtifada yer alıyor ve son yılların sosyal medya fenomeni haline geldi. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde uzanan yayla, bir tarafında Verçenik Vadisi, diğer tarafında Fırtına Deresi manzarasıyla büyülüyor. Haziran başından Eylül sonuna kadar aktif olan Pokut'ta, geleneksel Hemşin yaylacılığı sürüyor; 40'a yakın ahşap ev ve pansiyon bulunuyor. Ulaşım için Çamlıca köyünden başlayan 12 kilometrelik stabilize toprak yol kullanılıyor, 4x4 araç önerilir. Yöre halkı muhlama (peynirli mısır unu karışımı) ve çiğ süt ürünleriyle ünlü. Meteoroloji verilerine göre Temmuz-Ağustos ortalama sıcaklık 18-20 derece civarında seyrediyor.

Sal Yaylası: Rize'nin 2.200 Metre İrtifasındaki Yaylacılık Merkezi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elevit köyü sınırlarında 2.200 metre yükseklikte yer alan Sal Yaylası, bozulmamış doğasıyla dikkat çekiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Coğrafya bölümü araştırmalarına göre Sal, Hemşin topluluğunun yaz aylarında hayvanlarını otlattığı en yüksek yaylalardan biri. Haziran ortası-Eylül ortası aktif olan yaylada yaklaşık 60 ailenin geleneksel tahta kulübeleri bulunuyor. Ayder'den sonra 14 kilometrelik dağ yoluyla ulaşılan Sal, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor; sabah sislerinin arasından yükselen güneş manzarası efsanevi. Yaylada üretilen Hemşin tereyağı ve taze lor peyniri, Rize'nin gastronomi haritasında özel yer tutuyor.

Gito Yaylası: Rize'nin 2.350 Metre İrtifasındaki Dağcı Üssü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası, 2.350 metre yüksekliğiyle Kaçkar tırmanışlarının önemli üs kamplarından biri. Kaçkar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün tespit ettiğine göre Gito, Kaçkar zirvesine (3.937 m) çıkacak dağcıların sıklıkla konakladığı bir nokta. Temmuz-Ağustos aylarında aktif olan yaylaya Ayder üzerinden 4-5 saatlik trekking veya mıntıka yoluyla ulaşılabiliyor. Burada yaylacılık yapan 15 civarı aile, Haziran ortasından Eylül başına kadar kalıyor. Gito'nun karakteristik özelliği, alpin çayırların tam sınırında olması; biraz daha yukarı çıkıldığında ağaç örtüsü tamamen kaybolup taşlık alan başlıyor. Hemşin kültüründe Gito, 'yüksek otlak' anlamına gelen bir kelime olup, burada üretilen süt ürünleri Ayder pazarında satılıyor.

Anzer Yaylası: Rize'nin 2.200-2.500 Metre İrtifasındaki Bal Cenneti

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer köyü yaylalarında, 2.200-2.500 metre yükseklik bandında üretilen Anzer balı, dünya çapında ün kazanmış bir coğrafi işaret ürünü. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2010 yılında tescillediği Anzer balı, 500'den fazla endemik bitki çeşidinin bulunduğu bu yüksek platolardan toplanıyor. Haziran sonu-Ağustos sonu arası aktif olan Anzer yaylaları, Hemşin ve Yörük kültürlerinin buluşma noktası; Anzer köyü Pontus Rumlarının Müslüman olmuş torunlarını da barındırıyor. Anzer Balı Üreticileri Derneği'nin verilerine göre yılda yaklaşık 1.500 kilogram orijinal Anzer balı üretiliyor. Rize merkeze 110 kilometre uzaklıkta olan yaylalara, İkizdere üzerinden stabilize yolla ulaşılıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
