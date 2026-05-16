Bulutlar Üzerindeki Gizli Dünya: Bu 5 Yaylayı Görmeden Karadeniz’i Gezdim Demeyin!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, teknik olarak 1.350 metre civarında olsa da çevresindeki Kavron (2.200 m) ve Elevit (2.300 m) platolarıyla birlikte düşünüldüğünde bölgenin en gözde yayla kompleksini oluşturur. Hemşin kültürünün kalbi sayılan Ayder, tarihi taş köprüleriyle, sıcak su kaynaklarıyla ve geleneksel ahşap Hemşin evleriyle ünlü. Mayıs-Ekim arası aktif olan yayla, Rize merkeze 78 kilometre uzaklıkta olup asfalt yolla ulaşılabiliyor. Karadeniz Yaylacılık Birliği'nin 2022 verilerine göre yılda 450 bin ziyaretçi ağırlayan Ayder, Hemşin mimarisinin en iyi korunduğu yerlerden. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Hemşin Kültür Evi'nde geleneksel dokuma ve horon gösterileri düzenleniyor.