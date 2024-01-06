Bülent Ersoy'un Yalı Çapkını İsyanından Merve Aydın'ın Survivor Aşkına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bülent Ersoy'un Yalı Çapkını İsyanından Merve Aydın'ın Survivor Aşkına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Ocak Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle tepki görmüş ve RTÜK tarafından ceza almıştı. Kızıl Goncalar'ın aldığı bu ceza ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da dikkat çekti ve Fransız Le Monde gazetesine konu oldu.
Çeyrek finaliyle ekranlara gelen MasterChef All Star'da büyük finale yalnızca 2 gün kalırken, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri yarışa 4. olarak veda etti. Peki, MasterChef'ten kim elendi?
MasterChef All Star'da bu akşam çeyrek final heyecanı vardı. Büyük finale iki gün kalan programda birincinin kim olacağı büyük merak konusu olurken, çeyrek finalde iki yarışmacı birden altın kaşık aldı.
Kısmetse Olur'un aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girdi. Dilan Polat göndermeleriyle bezeli klibi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
MasterChef All Star'da büyük finale sayılı gün kalırken, çeyrek finalde Barbaros'un elenmesi herkesi şoke etti. En iddialı şampiyon adaylarından olan Barbaros'un elenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırırken, izleyiciler jüriyi ağır eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çağatay Ulusoy'u televizyona geri döndüren "Gaddar" dizisinin ne zaman ekrana geleceği büyük merak konusu olurken, dizinin yayın tarihi sonunda belli oldu.
Kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya gibi isimleri barındıran FOX dizisi "Kopuk" daha şimdiden büyük merak uyandırırken, Birsen Altuntaş Kopuk'un yayın tarihini açıkladı.
Tiyatro sanatçısı, şarkıcı, yönetmen ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanat camiasından birçok ünlü isim akın etti.
Survivor All Star geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle başladı. Çok konuşulan programa en popüler eski yarışmacılar katılırken, Survivor gediklisi Merve Aydın'ın 5. kez yarışmaya katılmasına tepki yağdı.
YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında konuşmacı olan Bülent Ersoy, yine Yalı Çapkını dizisi hakkında konuştu. Dizinin fanlarından olan Ersoy senaristlere senaryoda değişiklik yapılması için tekrardan seslenirken, Pelin karakterinin hamilelik olayının sona ermemesi durumunda diziyi izlemeyeceğini belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda