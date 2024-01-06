Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz'lı "Kopuk" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz'lı "Kopuk" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya gibi isimleri barındıran FOX dizisi 'Kopuk' daha şimdiden büyük merak uyandırırken, Birsen Altuntaş Kopuk'un yayın tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya’yı buluşturan “Kopuk” konusuyla büyük merak uyandırmıştı.
Ferhan karakteri etrafında dönen Kopuk'un konusunu şuraya bırakıyoruz:
Başrolleriyle de dikkat çeken dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmazken, güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.
Altuntaş'ın haberine göre "Kopuk" ilk bölümüyle 27 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak.
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