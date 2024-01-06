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Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz'lı "Kopuk" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz'lı "Kopuk" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 13:07

Kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya gibi isimleri barındıran FOX dizisi 'Kopuk' daha şimdiden büyük merak uyandırırken, Birsen Altuntaş Kopuk'un yayın tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya’yı buluşturan “Kopuk” konusuyla büyük merak uyandırmıştı.

Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya’yı buluşturan “Kopuk” konusuyla büyük merak uyandırmıştı.

Ferhan karakteri etrafında dönen Kopuk'un konusunu şuraya bırakıyoruz:

Ferhan karakteri etrafında dönen Kopuk'un konusunu şuraya bırakıyoruz:

Ferhan, rüşvetçi ve dolandırıcıların gerçekleştirdiği vurgunlarla zenginlerin paralarını çalar ve bu paraları mahallesindeki yoksul gençlere yardım etmek için kullanır. Ancak, Ferhan'ın hayatı beklenmedik bir ölüm haberiyle alt üst olur.

Başrolleriyle de dikkat çeken dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmazken, güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.

Başrolleriyle de dikkat çeken dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmazken, güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.

Altuntaş'ın haberine göre "Kopuk" ilk bölümüyle 27 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak.

Altuntaş'ın haberine göre "Kopuk" ilk bölümüyle 27 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak.

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