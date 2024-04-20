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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 00:03

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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üphesiz günümüzün en beğenilen isimlerinden biri olan Kendall Jenner güzelliğiyle yürek yakıyor hepimizin bildiği gibi. Cildi de kendisi kadar güzel olan Jenner'ın son videosundaki görünümü ise kısa sürede viral oldu.

üphesiz günümüzün en beğenilen isimlerinden biri olan Kendall Jenner güzelliğiyle yürek yakıyor hepimizin bildiği gibi. Cildi de kendisi kadar güzel olan Jenner'ın son videosundaki görünümü ise kısa sürede viral oldu.

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Fenerbahçe spor kulübü başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç arkadaşlarıyla katıldığı bir davette çekilen videoyla gündem oldu. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerle kutladığı doğum günü sonrası yeniden bir araya gelen Koç kameralara seslendi.

Fenerbahçe spor kulübü başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç arkadaşlarıyla katıldığı bir davette çekilen videoyla gündem oldu. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerle kutladığı doğum günü sonrası yeniden bir araya gelen Koç kameralara seslendi.

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Şu sıralar estetikleriyle ve giyim tarzındaki değişimle konuşulan Megan Fox, nişanlısıyla ayrılıdğı haberiyle epey bir gündemdeydi. "Onunla hep bir bağımız olacak" şeklinde konuşan Fox'un katıldığı programda söyledikleri şaşırttı.

Şu sıralar estetikleriyle ve giyim tarzındaki değişimle konuşulan Megan Fox, nişanlısıyla ayrılıdğı haberiyle epey bir gündemdeydi. "Onunla hep bir bağımız olacak" şeklinde konuşan Fox'un katıldığı programda söyledikleri şaşırttı.

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İngiliz oyuncu ve model Emily Ratajkowski şüphesiz en beğenilen isimlerden biri. Ünlü modelin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf çekimindeki saçlarını Türk bir saç tasarımcısının elinden çıkması gözlerden kaçmadı.

İngiliz oyuncu ve model Emily Ratajkowski şüphesiz en beğenilen isimlerden biri. Ünlü modelin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf çekimindeki saçlarını Türk bir saç tasarımcısının elinden çıkması gözlerden kaçmadı.

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Yıllardır koruduğu yakışıklılığının yanı sıra eşine olan bağlılığı ve romantikliği ile çığır açmış isimlerden biri olan David Beckham'ın 25 yıllık karısı Victoria Beckham'a doğum günü için özel hazırladığı video çok kıskanıldı.

Yıllardır koruduğu yakışıklılığının yanı sıra eşine olan bağlılığı ve romantikliği ile çığır açmış isimlerden biri olan David Beckham'ın 25 yıllık karısı Victoria Beckham'a doğum günü için özel hazırladığı video çok kıskanıldı.

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Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerine hala anlam veremiyoruz. Geçtiğimiz gün Disneyland'e giden ikili bu sefer kıyafetleriyle değil olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü!

Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerine hala anlam veremiyoruz. Geçtiğimiz gün Disneyland'e giden ikili bu sefer kıyafetleriyle değil olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü!

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Son dönemlerde gündeme farklı saç stilleriyle gelen ve sürekli değiştirdiği saçlarıyla ilgi odağı olan Rihanna markasının lansmanında giydiği kıyafetle resmen alay konusu oldu.

Son dönemlerde gündeme farklı saç stilleriyle gelen ve sürekli değiştirdiği saçlarıyla ilgi odağı olan Rihanna markasının lansmanında giydiği kıyafetle resmen alay konusu oldu.

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Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine ve yeniden dillere düştü. Tatil sezonunu erken açan Kardashianlar günlerdir yaptıları paylaşımlarla dikkat çekeren, Kim'in kendini serin sulara atma şekli dalga konusu oldu.

Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine ve yeniden dillere düştü. Tatil sezonunu erken açan Kardashianlar günlerdir yaptıları paylaşımlarla dikkat çekeren, Kim'in kendini serin sulara atma şekli dalga konusu oldu.

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Kourtney Kardashian'ın kocası Travis Barker, eşinin doğum gününü birbirinden tuhaf fotoğraflarıyla paylaştı. En sona Kardashian'ın tuvaletteki fotoğrafını koyan Barker'ın amacı sorgulandı!

Kourtney Kardashian'ın kocası Travis Barker, eşinin doğum gününü birbirinden tuhaf fotoğraflarıyla paylaştı. En sona Kardashian'ın tuvaletteki fotoğrafını koyan Barker'ın amacı sorgulandı!

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