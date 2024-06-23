Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yeni anne ve baba adayımız Justin ve Hailey Bieber çiftinin tarzları sık sık dillere düşüyor bildiğiniz gibi. Hailey Bieber'ın dantelli kıyafetinin yanında kapkaççı kılıklı Justin tepki çekti.
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Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısıyla birlikte tatile çıktı. Önce Yunanistan'da tatil yapan ünlü iş insanı, daha sonra süperyatıyla Göcek ve Bodrum'a demir attı.
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, X'in (Twitter) sahibi dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın bir çocuğunun daha olduğu ortaya çıktı. Musk'ın ikiz bebeklerinin annesinin dünyaya getirdiği bebek, Elon Musk'ın 12. çocuğu oldu. Ayrıca Elon Musk'ın ilişki teklifini reddeden bir çalışanın maaşına zam yapılmadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı için gözaltına alınan Justin Timberlake büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise dünyaca ünlü şarkıcının Mayıs ayında verdiği konser görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Günümüz magazin dünyasında ne yazık ki bazen ünlülerinde bir insan olduğunu unutabiliyoruz. Bunun sonucu olarak birçok anlaşmazlık ve tartışma çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerdeyse takip edilen Lana Del Rey kendini tutamayarak kızgın tepkiler verirken kameralara yakalandı.
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Ed Sheeran yakınlarda yaptığı bir görüşme sırasında yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını ve bunun sebeplerini açıkladı. Belki de hepimizin Ed Sheeran'dan öğrenmesi gerekenler olabilir. Gelin neden beraber bakalım.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesindeki bir program yaşantılarına dair konuştu. Çift, ilişkilerine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.(Akif Gökay)
Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; Kylie Jenner'ın eski sevgilisi dünyaca ünlü rapçi Travis Scott 'alkollüyken izinsiz mülke girme' suçundan Miami'de tutuklandı.
Rap denilince akla gelen ilk isimlerden canımız ciğerimiz Eminem bomba gibi geri döndü! 12'nci stüdyo albümü 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Eminem, albümün ilk teklisiyle ortalığı kasıp kavurdu!
Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltı fotoğrafı yayımlanan Timberlake, serbest bırakıldı.
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