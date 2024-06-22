Paris'te Bir Gün Geçirmek İsterken Takip Edilen Lana Del Rey Sinirini Tutamadı

Günümüz magazin dünyasında ne yazık ki bazen ünlülerinde bir insan olduğunu unutabiliyoruz. Bunun sonucu olarak birçok anlaşmazlık ve tartışma çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerdeyse takip edilen Lana Del Rey kendini tutamayarak kızgın tepkiler verirken kameralara yakalandı.

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