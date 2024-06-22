Paris'te Bir Gün Geçirmek İsterken Takip Edilen Lana Del Rey Sinirini Tutamadı
Paris'te Bir Gün Geçirmek İsterken Takip Edilen Lana Del Rey Sinirini Tutamadı
Günümüz magazin dünyasında ne yazık ki bazen ünlülerinde bir insan olduğunu unutabiliyoruz. Bunun sonucu olarak birçok anlaşmazlık ve tartışma çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerdeyse takip edilen Lana Del Rey kendini tutamayarak kızgın tepkiler verirken kameralara yakalandı.
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Geçenlerde Paris'te zaman geçirmek isteyen Lana Del Rey, kendisini takip eden bir grup insana karşı oldukça sert bir şekilde çıkıştı.
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Geçenlerde paylaşılan bir videoda, Lana Del Rey'in kendisini takip eden bir insana, 'siz beni ailemle beraber takip ediyorsunuz!"
Gruptakilerden birisi Lana Del Rey'in nasıl hissetiğini anladığını söylediğindeyse Lana, "Tabii ki üzgünüm. Her gün çalışıyorum ve burada sadece bir gün geçirecek zamanım var. Beni takip etmelerine izin verme!" dediği de görülüyor.
Daha sonra kamera dışarısında kalan birisinin Lana'ya bağırmaması gerektiğini söylediği duyuluyor ama Lana Del Rey kızarak, "Kapa çeneni! İnsanları takip etmeyin." diyor.
Lana, videoya sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu pislikler aslında bana kavga ettikten sonra kötü görünmem için resimleri değiştireceklerini söylediler." dedi.
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İşte videounun tamamı burada:
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