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Ed Sheeran Yaklaşık 10 Yıldır Akıllı Telefon Kullanmadığını Açıkladı ve Açıkcası Sebebi Çok Mantıklı

Ed Sheeran Yaklaşık 10 Yıldır Akıllı Telefon Kullanmadığını Açıkladı ve Açıkcası Sebebi Çok Mantıklı

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:01

Ed Sheeran yakınlarda yaptığı bir görüşme sırasında yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını ve bunun sebeplerini açıkladı. Belki de hepimizin Ed Sheeran'dan öğrenmesi gerekenler olabilir. Gelin neden beraber bakalım.

Kaynak

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mychalthomps...
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Ed Sheeran yaklaşık 10 yıldır bir telefona sahip olmadığını anlattı ve aslında sebebi oldukça haklı olabilir.

Ed Sheeran yaklaşık 10 yıldır bir telefona sahip olmadığını anlattı ve aslında sebebi oldukça haklı olabilir.

Therapuss with Jake Shane'in 5 Haziran bölümünde çıkan Ed Sheeran, yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını itiraf etti.

Therapuss with Jake Shane'in 5 Haziran bölümünde çıkan Ed Sheeran, yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını itiraf etti.

Ed bu seçimini podcastci Jake telefon numarasını sorduğunda dile getirdi ve, 'telefonum yok ama e-mailimi verebilirim,' diyerek ifade etti.

Ed bu seçimini podcastci Jake telefon numarasını sorduğunda dile getirdi ve, 'telefonum yok ama e-mailimi verebilirim,' diyerek ifade etti.

Takımının fotoğraf çekmesi gereken anlarda ona bir telefon verdiğini ama onun dışında telefon kullanmadığını dile getiren Ed, bütün bu sürecin çok özgürleştirici olduğunu söyledi.

Takımının fotoğraf çekmesi gereken anlarda ona bir telefon verdiğini ama onun dışında telefon kullanmadığını dile getiren Ed, bütün bu sürecin çok özgürleştirici olduğunu söyledi.

Ed, ün kazanmadan önce çok fazla bağlantısı olduğunu fark ettikten sonra Aralık 2015 civarında telefonundan kurtulmaya karar verdiğini söyledi.

'Sanırım 15 yaşımdan beri aynı numaraya sahiptim,' dedi ve 'ünlü oldum ve telefonumda 10 bin kişi kayıtlıydı, insanlar her zaman mesaj atardı. Bir sürü insanla sürekli iletişim halindeydim.''

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"Telefonlarda herkes sizden cevap vermenizi bekliyor ve cevap vermezseniz kaba oluyor" dedi.

"Telefonlarda herkes sizden cevap vermenizi bekliyor ve cevap vermezseniz kaba oluyor" dedi.

'Bazen cevap verecek durumda olmuyorsun, meşgulsün ya da her neyse onu yapıyorsun,' diye devam etti Ed, 'ama sonra cevap veriyorsun, ve onlar da cevap veriyorlar ... ve aniden aynı anda 40 konuşmanın içindesin.'

Ed, e-postaya geçerek mesajlaşmanın ve telefonunuza bağlanmanın "zamanınızı sınırlamanın" daha iyi bir yolunu keşfetti.

Ed, e-postaya geçerek mesajlaşmanın ve telefonunuza bağlanmanın "zamanınızı sınırlamanın" daha iyi bir yolunu keşfetti.

'Gerçek hayattaki etkileşimi kaybediyordum, bu yüzden telefonumdan kurtuldum, bir iPad aldım, her şeyi haftada bir kez yanıtladığım e-postaya taşıdım.'

Ed, akıllı telefon olmadan "can sıkıntısına" maruz kaldığını ama en iyi fikirlerin hep böyle geldiğini söyledi.

Ed, akıllı telefon olmadan "can sıkıntısına" maruz kaldığını ama en iyi fikirlerin hep böyle geldiğini söyledi.

'Sadece hiçbir şey yapmadan otururken... işte o zaman bir söz ya da melodi düşünürüm ya da kariyerinde bir sonraki adımda nereye gideceğin hakkında bir fikrin olur.' diye anlattı.

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