Ed Sheeran Yaklaşık 10 Yıldır Akıllı Telefon Kullanmadığını Açıkladı ve Açıkcası Sebebi Çok Mantıklı
Ed Sheeran Yaklaşık 10 Yıldır Akıllı Telefon Kullanmadığını Açıkladı ve Açıkcası Sebebi Çok Mantıklı
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mychalthomps...
Ed Sheeran yakınlarda yaptığı bir görüşme sırasında yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını ve bunun sebeplerini açıkladı. Belki de hepimizin Ed Sheeran'dan öğrenmesi gerekenler olabilir. Gelin neden beraber bakalım.
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Ed Sheeran yaklaşık 10 yıldır bir telefona sahip olmadığını anlattı ve aslında sebebi oldukça haklı olabilir.
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Therapuss with Jake Shane'in 5 Haziran bölümünde çıkan Ed Sheeran, yaklaşık 10 yıldır telefon kullanmadığını itiraf etti.
Ed bu seçimini podcastci Jake telefon numarasını sorduğunda dile getirdi ve, 'telefonum yok ama e-mailimi verebilirim,' diyerek ifade etti.
Takımının fotoğraf çekmesi gereken anlarda ona bir telefon verdiğini ama onun dışında telefon kullanmadığını dile getiren Ed, bütün bu sürecin çok özgürleştirici olduğunu söyledi.
Ed, ün kazanmadan önce çok fazla bağlantısı olduğunu fark ettikten sonra Aralık 2015 civarında telefonundan kurtulmaya karar verdiğini söyledi.
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"Telefonlarda herkes sizden cevap vermenizi bekliyor ve cevap vermezseniz kaba oluyor" dedi.
Ed, e-postaya geçerek mesajlaşmanın ve telefonunuza bağlanmanın "zamanınızı sınırlamanın" daha iyi bir yolunu keşfetti.
Ed, akıllı telefon olmadan "can sıkıntısına" maruz kaldığını ama en iyi fikirlerin hep böyle geldiğini söyledi.
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