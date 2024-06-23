Dünyanın En Zengini Jeff Bezos 500 Milyon Dolarlık Süperyatıyla Bodrum'da
Dünyanın En Zengini Jeff Bezos 500 Milyon Dolarlık Süperyatıyla Bodrum'da
Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısıyla birlikte tatile çıktı. Önce Yunanistan'da tatil yapan ünlü iş insanı, daha sonra süperyatıyla Göcek ve Bodrum'a demir attı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024 yılında 196.0 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu.
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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, bu kez tatillerine ilk olarak Yunanistan'dan başladı.
Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, son olarak Göcek ve Bodrum'da görüntülendi.
Jeff Bezos, Şubat ayında da Türkiye'ye gelmiş, diğer ultra lüks yatı 'Flying Fox' ile 600 bin litre yakıt almıştı.
Hollan'da inşa edilen 127 metre boyundaki Koru, dünyanın en büyük yelkenli yat sıfatına da sahip.
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