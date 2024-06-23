Dünyanın En Zengini Jeff Bezos 500 Milyon Dolarlık Süperyatıyla Bodrum'da

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Kissebükü’nde demirleyen yatta çift, denize girmeyi de ihmal etmedi. 500 milyon dolarlık süperyata ayrıca kendisine koruma sağlayan 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yat da eşlik ediyor.

Abeona, her ne kadar 'küçük yat' olarak anılsa da onun maliyetinin de 75 milyon dolar olduğunu belirtmekte fayda var.