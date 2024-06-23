Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dünyanın En Zengini Jeff Bezos 500 Milyon Dolarlık Süperyatıyla Bodrum'da

Dünyanın En Zengini Jeff Bezos 500 Milyon Dolarlık Süperyatıyla Bodrum'da

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 16:11

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısıyla birlikte tatile çıktı. Önce Yunanistan'da tatil yapan ünlü iş insanı, daha sonra süperyatıyla Göcek ve Bodrum'a demir attı. 

Kaynak: Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024 yılında 196.0 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024 yılında 196.0 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu.

Jeff Bezos, geçtiğimiz sene Mayıs ayında dört yıllık sevgilisi Lauren Sanchez'e İtalya'da evlilik teklif etmişti. Bezos ve Sanchez, daha sonra kutlama yapmak adına süperyatları 'Koru'da bir parti düzenlemiş, bu parti için de İspanya açıklarını tercih etmişlerdi.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, bu kez tatillerine ilk olarak Yunanistan'dan başladı.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, bu kez tatillerine ilk olarak Yunanistan'dan başladı.

Bezos'un oğlu Preston Bezos'un da kendilerine eşlik ettiği çift, ilk olarak Mikonos'da ardından da Yunanistan açıklarında görüntülendi. Yunanistan'ın en lüks lokantalarını deneyimleyen çift, daha sonra Akdeniz'de tatillerine devam etti.

Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, son olarak Göcek ve Bodrum'da görüntülendi.

Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, son olarak Göcek ve Bodrum'da görüntülendi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Kissebükü’nde demirleyen yatta çift, denize girmeyi de ihmal etmedi. 500 milyon dolarlık süperyata ayrıca kendisine koruma sağlayan 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yat da eşlik ediyor. 

Abeona, her ne kadar 'küçük yat' olarak anılsa da onun maliyetinin de 75 milyon dolar olduğunu belirtmekte fayda var.

Jeff Bezos, Şubat ayında da Türkiye'ye gelmiş, diğer ultra lüks yatı 'Flying Fox' ile 600 bin litre yakıt almıştı.

Jeff Bezos, Şubat ayında da Türkiye'ye gelmiş, diğer ultra lüks yatı 'Flying Fox' ile 600 bin litre yakıt almıştı.

Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Flying Fox'u Fethiye'ye demirleyen Bezos, iskelede 600 bin litre yakıt satın almıştı.

Hollan'da inşa edilen 127 metre boyundaki Koru, dünyanın en büyük yelkenli yat sıfatına da sahip.

Hollan'da inşa edilen 127 metre boyundaki Koru, dünyanın en büyük yelkenli yat sıfatına da sahip.

Koru'nun teknik özellikleri güvenlik nedeniyle paylaşılmasa da, iki helikopter pisti, biri ana süit, 10 VIP süiti, yüzme havuzları, jakuzisi, spa ve spor salonları, sinema salonları olduğu biliniyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın