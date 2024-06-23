Dünyanın En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Üç Şehir Listede!
Dünyanın En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Üç Şehir Listede!
Her yıl yayınlanan Mutlu Şehirler Endeksi'nin 2024 yılı versiyonu da yayınlandı. Şehirlerde yaşayan vatandaşlarla yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan listede, pek çok kriter dikkate alındı. Toplam 250 şehrin yer aldığı listede, Türkiye'nin sıralaması bir hayli gerilerde.
Dünyanın en mutlu şehirlerini belirleyen Mutlu Şehir Endeksi 2024 yılında da yayınlandı.
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