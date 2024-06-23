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Dünyanın En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Üç Şehir Listede!

Dünyanın En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Üç Şehir Listede!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 14:23

Her yıl yayınlanan Mutlu Şehirler Endeksi'nin 2024 yılı versiyonu da yayınlandı. Şehirlerde yaşayan vatandaşlarla yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan listede, pek çok kriter dikkate alındı. Toplam 250 şehrin yer aldığı listede, Türkiye'nin sıralaması bir hayli gerilerde.

Kaynak

Dünyanın en mutlu şehirlerini belirleyen Mutlu Şehir Endeksi 2024 yılında da yayınlandı.

Dünyanın en mutlu şehirlerini belirleyen Mutlu Şehir Endeksi 2024 yılında da yayınlandı.

İngiltere merkezli bir enstitü tarafından her yıl hazırlanan Mutlu Şehir Endeksi, bu yıl da listesini oluşturdu. Liste, o şehirde yaşayanların katılımlarıyla oluşturuldu.

İlgili şehirlerde yaşayan vatandaşların toplu ulaşım, eğitim, kapsayıcı politikalar, ekonomi, hareketlilik, çevre koruma, yeşil alanlara erişim ve inovasyonla ilgili görüşleri, deneyimleri dikkate alındı.

Dünyanın en mutlu ülkesi, Danimarka'nın Aarhus kenti oldu. Danimarka'yı Almanya ve İsviçre izledi.

Dünyanın en mutlu ülkesi, Danimarka'nın Aarhus kenti oldu. Danimarka'yı Almanya ve İsviçre izledi.

İsviçre'nin Zürih kenti ikinci dünyanın en mutlu ikinci şehri olurken Almanya'nın başkenti Berlin de üçüncü oldu.

Listede sırasıyla İsveç, Hollanda, Finlandiya, İngiltere gibi ülkelerden çeşitli şehirler yer aldı.

Listede sırasıyla İsveç, Hollanda, Finlandiya, İngiltere gibi ülkelerden çeşitli şehirler yer aldı.

İsveç'in Gothenburg kenti dördüncü olurken Hollanda, Amsterdam beşinci oldu. Listenin devamında ise Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm yer aldı.

Dünyanın en mutlu şehirleri listesinde Türkiye'den üç şehir yer aldı. Türkiye'nin birincisi İstanbul, listenin 197. sırasında yer aldı.

Dünyanın en mutlu şehirleri listesinde Türkiye'den üç şehir yer aldı. Türkiye'nin birincisi İstanbul, listenin 197. sırasında yer aldı.

Bronz şehir kategorisine giren İstanbul; Buenos Aires, Varşova, Cape Town , Bangkok gibi şehirleri geride bıraktı.

Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri olan İzmir ise dünyada 222. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri olan İzmir ise dünyada 222. sırada yer aldı.

Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalan İzmir, Cidde ve Toronto gibi şehirleri ise geçti.

Türkiye'nin üçüncü şehri olan Antalya, 250 şehrin yer aldığı listede sondan beşinci oldu.

Türkiye'nin üçüncü şehri olan Antalya, 250 şehrin yer aldığı listede sondan beşinci oldu.

246. sırada yer alan AntalyaBrezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan bazı şehirleri geride bıraktı.

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