Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı aşkla ve öğrendiği Türkçe kelimelerle gündemde yer edinmiş isimlerden birisi. Ayrılığı sonrası adını oğlu Ender ile duyduğumuz şarkıcının yaptığı son paylaşımda sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.
Elini attığı her işten başarılı çıkan Lady Gaga'nın son hali 'hamile mi?' dedikodularını doğurmuştu. İddiaları yalanlayan dünyaca ünlü şarkıcı cevabıyla güldürdü!
Yeni eşi Bianca Censori'nin kıyafetleri ve ortaya atılan iddialarla gündeme düşen Kanye West son olarak +18 film sektörüne girmesiyle çok konuşulmuştu. Sık sık magazin manşetlerinde yer alan ve olaysız bir an olsun duramayan ismin eski asistanına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
2016 senesinde yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Çocuklarının vasiyetinden vazgeçeceğini duyuran Pitt büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmasının ardından çocuklarından gelen hamle şaşırttı!
Page Six'e konuşan kaynaklar Demi Moore'un Joe Jonas'la yeni bir aşka adım attığını iddia etti!
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Taylor Swift'in Eras turnesi kapsamında Madrid'de çekilen ürpertici videoda gizemli bir figür tek başına dans etti. O anlar goygoycuların diline düştü.
Bebek haberlerine hepimizi alıştırmayı başaran Rihanna en ufak bir hareketiyle akılımıza şüphe düşürmeyi başarıyor. Bu sefer çantasını tutuş şekli yüzünden hamile olduğu düşünülen isim hayranlarını şaşırtmadı.
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