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Paranoyak Olduk: Rihanna'nın Çantasıyla Karnını Gizlediğini Görenler "Hamile mi?" İddialarını Yeniden Doğurdu

Paranoyak Olduk: Rihanna'nın Çantasıyla Karnını Gizlediğini Görenler "Hamile mi?" İddialarını Yeniden Doğurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 16:22

Bebek haberlerine hepimizi alıştırmayı başaran Rihanna en ufak bir hareketiyle akılımıza şüphe düşürmeyi başarıyor. Bu sefer çantasını tutuş şekli yüzünden hamile olduğu düşünülen isim hayranlarını şaşırtmadı.

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Şu sıralar müzik sektöründen oldukça uzak olan, kendini ailesine ve çocuklarına adamaya karar veren Rihanna'nın hayranları dört gözle albüm çıkartmasını daha çok bekleyecek gibi gözüküyor...

Şu sıralar müzik sektöründen oldukça uzak olan, kendini ailesine ve çocuklarına adamaya karar veren Rihanna'nın hayranları dört gözle albüm çıkartmasını daha çok bekleyecek gibi gözüküyor...

Makyaj markasıyla elini attığı her işte başarılı olduğunu kanıtlayan Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde saç bakım markası çıkartacağı duyurulmuş ve ortalık yine karışmıştı.

Makyaj markasıyla elini attığı her işte başarılı olduğunu kanıtlayan Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde saç bakım markası çıkartacağı duyurulmuş ve ortalık yine karışmıştı.

Hamilelik müjdeleri, marka lansmanları ASAP Rocky ile olan mutluluğu dışında hiçbir şekilde magazin gündemine gelmeyen isim albüm sorularını da "hazır olduğumda" şeklinde geçiştiriyor...

Hamilelik müjdeleri, marka lansmanları ASAP Rocky ile olan mutluluğu dışında hiçbir şekilde magazin gündemine gelmeyen isim albüm sorularını da "hazır olduğumda" şeklinde geçiştiriyor...

Geçtiğimiz aylarda alkol içer gibi yaptığı anlarla kameralara yakalanan ünlü ismin zaten hamile olabileceği düşünülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda alkol içer gibi yaptığı anlarla kameralara yakalanan ünlü ismin zaten hamile olabileceği düşünülmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik👇

Şimdi de "Emekli oldum" yazılı tişörtle görüntülenen Rihanna'nın hayranlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğradı...

Şimdi de "Emekli oldum" yazılı tişörtle görüntülenen Rihanna'nın hayranlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğradı...
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Ayrıca çantasıyla karnını kamufle etmeye çalışmak için şekilden şekle giren ismin yine ve yeniden hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı!

Ayrıca çantasıyla karnını kamufle etmeye çalışmak için şekilden şekle giren ismin yine ve yeniden hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı!
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