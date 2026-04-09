Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 11-12 Nisan'da İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde gerçekleştirilen kadim bir mezar kazısı ile Los Angeles’ta gerçekleşen şeytani bir doğumun metafiziksel olarak kesişmesi.

Yönetmen: Burak Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Karabasan

Konu: Uyku felci ve sanrılarla mücadele eden insanların, gerçek ile kabus arasındaki çizginin silikleştiği bir ortamda hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Mesut Çetin

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York’taki gizemli bir gökdelende işe başlayan genç bir kadının, karanlık bir tarikatın sırlarını keşfetmesiyle başlayan ölüm kalım mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha’la, Tom Felton

Undertone (Alatoon)

Konu: Bir podcast sunucusunun, kendisine gönderilen gizemli ses kayıtlarıyla birlikte karanlık ve okült bir gizemin içine sürüklenmesi.

Yönetmen: Ian Tuason

Vizyon Tarihi: 2025/2026 (Vizyon süreci)

Ana Oyuncular: Nina Kiri, Keana Lyn Bastidas, Michèle Duquet, Adam DiMarco