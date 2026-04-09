Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 11-12 Nisan'da İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 15:08

İstanbul sinema salonları 11‑12 Nisan hafta sonunda adeta bir festival havasında: her zevke hitap eden yerli ve yabancı yapımlar, gişe hitlerinden bağımsız denemelere, komediden aksiyona, animasyondan derin karakter dramlarına kadar geniş bir yelpazede izleyiciyle buluşuyor. Günlük hayatın stresinden kaçmak isteyenlerden, ağır temalı sinema deneyimi arayanlara kadar herkes için alternatifler var.

Korku / Gerilim

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde gerçekleştirilen kadim bir mezar kazısı ile Los Angeles’ta gerçekleşen şeytani bir doğumun metafiziksel olarak kesişmesi.

Yönetmen: Burak Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Karabasan

Konu: Uyku felci ve sanrılarla mücadele eden insanların, gerçek ile kabus arasındaki çizginin silikleştiği bir ortamda hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Mesut Çetin

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York’taki gizemli bir gökdelende işe başlayan genç bir kadının, karanlık bir tarikatın sırlarını keşfetmesiyle başlayan ölüm kalım mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha’la, Tom Felton

Undertone (Alatoon)

Konu: Bir podcast sunucusunun, kendisine gönderilen gizemli ses kayıtlarıyla birlikte karanlık ve okült bir gizemin içine sürüklenmesi.

Yönetmen: Ian Tuason

Vizyon Tarihi: 2025/2026 (Vizyon süreci)

Ana Oyuncular: Nina Kiri, Keana Lyn Bastidas, Michèle Duquet, Adam DiMarco

Bilim Kurgu

Iron Lung

Konu: Evrenin büyük bölümünün yok olduğu bir gelecekte, idama mahkûm bir suçlunun, kanla kaplı bir okyanusa dalarak insanlık için umut araması.

Yönetmen: Mark Fischbach

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker

Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Konu: Güneş’i tüketen gizemli bir mikroorganizmayı durdurmak için uzaya gönderilen bir bilim insanının, hafızasını kaybetmiş halde insanlığı kurtarma mücadelesi.

Yönetmen: Christopher Miller, Phil Lord

Vizyon Tarihi: 2026 (Vizyonu devam ediyor)

Ana Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman

Dram / Romantik

Drama (The Drama)

Konu: Düğünleri yaklaşan bir çiftin, saklanan sırların ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin psikolojik bir çöküşe sürüklenmesi.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie, Sydney Lemmon

Senden Geriye Kalan (Reminders of Him)

Konu: Geçmişte yaptığı bir hata sonrası hapis yatan bir kadının, özgürlüğüne kavuştuktan sonra kızına yeniden ulaşma mücadelesi.

Yönetmen: Vanessa Caswill

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Ana Oyuncular: Maika Monroe, Bradley Whitford, Lauren Graham, Rudy Pankow

KUL dilemma

Konu: Geçmişinden kaçan bir adamın, eski bir arkadaşıyla karşılaşması sonrası karanlık sırlarla yüzleştiği bir gece.

Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar

Yazı Mı Tura Mı?

Konu: Eşinin ihaneti sonrası psikolojik çöküş yaşayan bir adamın, intikam ve affetme arasında gidip gelen hikayesi.

Yönetmen: Ahmet Hakan Çiftçidurmaz

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Ergül Çolakoğlu, Şenay Karakuş, Sevgi Altan

Gerilim / Suç / Aksiyon / Macera

Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

Konu: 14. yüzyılda, Moğol İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında Orta Asya’yı birleştirmek için amansız bir askeri mücadeleye girişen Timur Barlas’ın destansı yükselişi.

Yönetmen: Jacob Schwarz

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Sanjar Madi, Dulguun Odkhuu

Soğuk Soygun (Mikaela)

Konu: İspanya’da büyük bir kar fırtınası sırasında, hırsızların yüksek riskli bir banka soygunu gerçekleştirmesi.

Yönetmen: Daniel Calparsoro

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

Konu: Mirasını almak için yedi varisi ustaca ortadan kaldıran, karizmatik bir aristokratın trajik ve stilize suç hikayesi.

Yönetmen: John Patton Ford

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick

Komedi / Animasyon

Kopya Kağıdı (Bershama)

Konu: Lise mezuniyet sınavında öğretmenin kalp krizi geçirmesiyle sınıfta ipler kopar ve öğrenciler soruları bilmeden kopya çekmeye çalışır; sınıf tam bir anarşik kaosa dönüşür.

Yönetmen: Khaled Diab

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed, Hatem Salah, Kamal Abu Raya

Mitoloji Mafyası

Konu: İki beceriksiz hırsız, kendilerini karanlık yeraltı suç dünyasının ortasında bulur ve absürt, yüksek tempolu maceralara sürüklenir.

Yönetmen: Orçun Benli

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu

Perde

Konu: Genel müdürlüğe terfi eden Samet, yanlışlıkla komşusunu soyunurken görür ve prestijini korumak için akıl almaz yalanlar uydurur; utanç ve panik dolu bir gece yaşanır.

Yönetmen: Özkan Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, İpek Türktan

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Konu: Mario, Luigi ve Prenses Peach, Bowser’ın planlarını durdurmak için Mushroom Kingdom’dan uzaya taşınan kozmik bir maceraya atılır; Rosalina ve Lumalar hikayeye dahil olur.

Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular (Seslendirme): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key

Hoplayanlar

Konu: İnsan bilinci robot hayvanlara aktarılır; Mabel, bu teknolojiyle hayvan dünyasında keşfe çıkar.

Yönetmen: Yapımcı: Nicole Paradis Grindle

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

Ana Oyuncular (Seslendirme): Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
