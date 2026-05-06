article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bölüm 7: Rolling Stone’a Göre Gelmiş En İyi 500 Albüm

etiket Bölüm 7: Rolling Stone’a Göre Gelmiş En İyi 500 Albüm

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
06.05.2026 - 17:01

En iyi albümlerin yer aldığı listemize tam gaz devam ediyoruz! Rolling Stone'un en iyi albümleri derlediği listesinde yedinci bölümdeyiz.

Kulaklıklarınızı hazırlayın, çünkü efsane albümler var!

Önceki durağı merak edenler buraya 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

440. Loretta Lynn - Coal Miner’s Daughter

440. Loretta Lynn - Coal Miner’s Daughter

Country türünün en dürüst ve filtresiz kayıtlarından birine 1970 yılına gidiyoruz. Loretta Lynn plağa adını veren o meşhur şarkıda kendi hayat hikayesini en saf haliyle önümüze seriyor. Kentucky'de yoksul bir madencinin kızı olarak büyüdüğü günleri anlatırken hiçbir süslü lafa ihtiyaç duymuyor. Sözlere baktığımızda o dönemin parıltılı dünyasına inat köklerine ne kadar sıkı sarıldığını net bir şekilde görüyoruz. Kendi gerçeğini hiç saklamadan listelerin zirvesine taşıması o dönemki kadın şarkıcılar için çok cesur bir adım. Şatafattan uzak durup sadece gerçek hikayelere kulak vermek istediğimizde elimizin gideceği en sağlam kayıtlardan biri.

439. James Brown - Sex Machine

439. James Brown - Sex Machine

Yetmişli yılların başına funk türünün temel kurallarının atıldığı o hareketli döneme dönüyoruz. James Brown 1970 yılında arkasına The J.B.'s adlı yeni grubunu alarak bu çift diskli plağı kaydetti. Kadroda Bootsy Collins gibi isimlerin gençlik hallerini dinlerken o durmak bilmeyen bas ritimlerini net bir şekilde duyuyoruz. Albüme adını veren parçanın on beş dakikalık uzun kaydı Brown'un sahne enerjisini ve grubu bir orkestra şefi gibi nasıl yönettiğini çok iyi özetliyor. Stüdyo kayıtlarıyla canlı performansların iç içe geçtiği bu çalışma bir sanatçının soul kalıplarını kırıp yeni bir akımı nasıl başlattığını yakından görmemizi sağlıyor.

438. Blur - Parklife

438. Blur - Parklife

Doksanların ortasına İngiliz rock dalgasının zirve yaptığı 1994 yılına gidiyoruz. Amerika'dan yayılan o ağır ve karanlık grunge akımına karşı Blur grubunun verdiği en enerjik cevap bu plakta toplanıyor. Girls & Boys parçasıyla radyoları sarsarken dönemin gençlerinin hafta sonu eğlencelerini çok somut bir şekilde anlattılar. Albüme adını veren Parklife parçasında ise aktör Phil Daniels'ın konuşmaları eşliğinde sıradan sokak hayatını ve halkın günlük telaşını oldukça alaycı bir tonda önümüze koydular. Kendi kültürlerine bu kadar sıkı sarılıp Britpop akımını başlatan ve o yılların ruhunu kavramamızı sağlayan çok ayakları yere basan bir çalışma.

437. Gorillaz - Demon Days

437. Gorillaz - Demon Days

İki binlerin ortasına Damon Albarn ve Jamie Hewlett'in yarattığı sanal grubun en karanlık işine dönüyoruz. 2005 yılında Danger Mouse yapımcılığında çıkan bu kayıt dünyanın o dönemki karamsar ve gergin havasını çok net bir şekilde yansıtıyor. Feel Good Inc. parçasıyla listeleri altüst ederken arka plandaki o ağır distopik hikayeyi akılda kalıcı bas ritimleriyle çok iyi veriyorlar. DARE ve Dirty Harry gibi şarkılara baktığımızda çocuk korolarını ve rap vokallerini pop yapısının içine ne kadar ustaca yerleştirdiklerini açıkça görüyoruz. Sadece çizgi karakterlerden ibaret eğlencelik bir proje olmadıklarını kanıtlayan ve o yılların toplumsal kaygılarını somut bir şekilde önümüze koyan çok ayakları yere basan bir çalışma.

436. 2Pac - All Eyez on Me

436. 2Pac - All Eyez on Me

Doksanların ortasına Batı Yakası rap kültürünün zirve yaptığı 1996 yılına gidiyoruz. Hapisten yeni çıkan Tupac Shakur doğrudan stüdyoya girip türün tarihine geçen ilk çift diskli albümü ortaya koyuyor. California Love ve 2 of Amerikaz Most Wanted gibi hitlere baktığımızda Dr. Dre ve Snoop Dogg gibi dev isimleri de yanında görüyoruz. Sanatçı yaşadığı zorlukları ve sokak hayatını en çiğ haliyle anlatırken bir yandan da o parti havasını hiç elden bırakmıyor. Tüm gözlerin gerçekten onun üzerinde olduğu o hareketli dönemi ve doksanlar rap kültürünü somut bir şekilde anlamak için elimizdeki en net çalışmalardan biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

435. Pet Shop Boys - Actually

435. Pet Shop Boys - Actually

Seksenlerin sonuna doğru İngiliz pop sahnesini şekillendiren Pet Shop Boys'un 1987 çıkışlı ikinci albümüne bakıyoruz. It's a Sin ve What Have I Done to Deserve This gibi dev parçaları barındıran bu kayıt grubun o soğuk elektronik sesleri zeki sözlerle nasıl birleştirdiğini net bir şekilde önümüze koyuyor. İkili o dönemin tüketim çılgınlığını ve toplumsal sorunlarını eleştirirken aynı zamanda herkesi hareketlendirmeyi başarıyor. Kadroya Dusty Springfield gibi eski dönem yıldızlarını da dahil ederek pop kalıplarını tamamen kendi tarzlarına uyduruyorlar. Elektronik altyapıların sadece kulüplerde çalınan sıradan şarkılardan ibaret olmadığını kanıtlayan ve o yılların ruhunu çok somut özetleyen ayakları yere basan bir çalışma.

434. Pavement - Crooked Rain, Crooked Rain

434. Pavement - Crooked Rain, Crooked Rain

Doksanların ortasına bağımsız rock sahnesinin en rahat grubuna Pavement cephesine gidiyoruz. 1994 yılında çıkan bu ikinci albümlerinde ilk kaydın o dağınık tarzını biraz toparlayıp karşımıza çok daha akılda kalıcı şarkılarla çıkıyorlar. Cut Your Hair parçasına baktığımızda dönemin müzik sektöründeki dış görünüş takıntısıyla açıkça dalga geçtiklerini anlıyoruz. Range Life şarkısında ise o yılların büyük stadyum gruplarına laf atarak kendi umursamaz tavırlarını çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ortalığı kasıp kavuran o ağır ve kasvetli rock akımlarına karşı gösterişsiz gitarlar ve zekice yazılmış sözlerle nasıl ayakta kalınacağını bize kanıtlayan oldukça sağlam bir çalışma.

433. LCD Soundsystem - Sound of Silver

433. LCD Soundsystem - Sound of Silver

İki binlerin sonuna James Murphy'nin rock altyapılarını elektronik seslerle birleştirdiği o döneme dönüyoruz. Grubun beyni olan Murphy 2007 çıkışlı bu albümü kaydetmek için bir çiftliğe kapanıp stüdyonun duvarlarını baştan aşağı gümüş folyoyla kaplıyor. All My Friends ve Someone Great gibi parçalara baktığımızda arka planda yaşlanma korkusunu ve kaybedilen insanlara duyulan özlemi çok net hissediyoruz. Yirmili yaşların o bitmek bilmeyen gece hayatından çıkıp otuzlara adım atmanın getirdiği ağır yüzleşmeyi hareketli ritimlerin arkasına çok iyi saklıyor. İnsanın dertlerini ve orta yaş krizini dans ederek de atabileceğini bize kanıtlayan oldukça sağlam bir çalışma.

432. Usher - Confessions

432. Usher - Confessions

İki binlerin başına Usher'ın listeleri tamamen ele geçirdiği 2004 yılına gidiyoruz. Sanatçı bu albümde magazin basınının yakından takip ettiği özel hayatını ve hatalarını doğrudan stüdyoya taşıyor. Yeah! parçasıyla herkesi dans ettirirken Burn ve Confessions Part II gibi şarkılarda aldatma ve ayrılık konularını çok net bir şekilde önümüze koyuyor. O dönem TLC grubundan Chilli ile biten ilişkisinin yankıları sürerken yapımcı Jermaine Dupri ile çalışıp kendi günahlarıyla herkesin gözü önünde açıkça hesaplaşıyor. Kendi dertlerini arkasına o hareketli sesleri alarak tüm dünyaya dinletmeyi başaran ve o yılların yapısını çok somut özetleyen ayakları yere basan bir çalışma.

431. Los Lobos - How Will the Wolf Survive?

431. Los Lobos - How Will the Wolf Survive?

Seksenlerin ortasına Los Angeles sokaklarına dönüyoruz. Los Lobos grubu 1984 çıkışlı bu albümde köklerindeki geleneksel Meksika seslerini alıp rock kalıplarıyla çok temiz bir şekilde birleştiriyor. İlk büyük plak şirketi deneyimleri olmasına rağmen kendi kültürlerinden hiç taviz vermiyorlar. Albüme adını veren parçaya baktığımızda Amerika'daki göçmenlerin zorlu hayat mücadelesini anlattıklarını açıkça görüyoruz. Diğer yanda Don't Worry Baby gibi şarkılarla herkesi anında yakalayan çok canlı bir yapı kuruyorlar. Kendi mahallelerinin sesini büyük rock sahnesine taşıyıp o yerel kimliği sağlam bir şekilde nasıl koruduklarını bize kanıtlayan oldukça ayakları yere basan bir çalışma.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın