Bir Yamaç Paraşütü Pilotu Anlattı: “Gökyüzünde Bayılırsak Ne Olur?”

Yamaç Paraşütünde Bayılmak Ne Kadar Olası?

Sağlıklı bir pilot için bayılma riski son derece düşük. Ancak aşırı G kuvveti, hiperventilasyon, düşük kan şekeri veya ani hava değişimleri bu riski artırabiliyor. Deneyimsiz pilotlarda stres ve panik de faktörler arasında. Nadir ama göz ardı edilemeyecek bir senaryo.

Bayılınca Paraşüt Ne Yapıyor?

Yamaç paraşütleri aktif kontrol gerektiriyor. Frenler bırakıldığında kanat düz uçuş pozisyonuna geçiyor. Bu aslında pilotun elini bırakması durumunda tam bir felaket anlamına gelmiyor. Kanat belirli bir süre istikrarlı biçimde süzülmeye devam edebiliyor ama rüzgar koşulları ve araziye göre tablo değişiyor.

Güvenlik Sistemleri Devreye Giriyor mu?

Modern yamaç paraşütleri acil durum için yedek paraşütle donatılabiliyor. Bazı sistemlerde ivmeölçer tabanlı otomatik aktivasyon cihazları belirli bir düşüş hızında yedek paraşütü kendiliğinden açıyor. Ama bu sistemler her ekipmanda standart değil ve bayılma senaryosunda her zaman yeterli olmayabiliyor.

Pilotların Aldığı Önlemler

Deneyimli pilotlar uçuş öncesinde sağlık kontrolü, yeterli uyku ve beslenmeyi rutin haline getiriyor. Yalnız uçuşlarda radyo bağlantısı ve izleme sistemleri kritik. Bir pilotun sessizleşmesi yer ekibinde anında alarm oluşturuyor.