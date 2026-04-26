Bir Yamaç Paraşütü Pilotu Anlattı: “Gökyüzünde Bayılırsak Ne Olur?”

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 12:36 Son Güncelleme: 26.04.2026 - 12:40

Yamaç paraşütü bu özgürlük hissini en saf haliyle sunan sporlardan biri. İnsan neden uçmak ister? Yerçekimine meydan okumak, muazzam manzaraları tepeden görmek ve birkaç dakikalığına tamamen özgür olmak pek çok kişi için tutku. Fakat pek çok kişinin aklında endişeler olduğundan cesaret edemiyor. 

Yamaç Paraşütü Pilotu Semir Er “Gökyüzünde bayılırsak ne olur?” sorusunu yanıtladı. Bunun uçuş hayatı boyunca sadece iki kez yaşadığını belirten Er, bunun korkulacak bir durum olmadığını, güvenli bir şekilde inişin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXjp_vgDK4h/
Peki ya pilot bayılırsa?

Yamaç Paraşütünde Bayılmak Ne Kadar Olası? 

Sağlıklı bir pilot için bayılma riski son derece düşük. Ancak aşırı G kuvveti, hiperventilasyon, düşük kan şekeri veya ani hava değişimleri bu riski artırabiliyor. Deneyimsiz pilotlarda stres ve panik de faktörler arasında. Nadir ama göz ardı edilemeyecek bir senaryo.

Bayılınca Paraşüt Ne Yapıyor? 

Yamaç paraşütleri aktif kontrol gerektiriyor. Frenler bırakıldığında kanat düz uçuş pozisyonuna geçiyor. Bu aslında pilotun elini bırakması durumunda tam bir felaket anlamına gelmiyor. Kanat belirli bir süre istikrarlı biçimde süzülmeye devam edebiliyor ama rüzgar koşulları ve araziye göre tablo değişiyor.

Güvenlik Sistemleri Devreye Giriyor mu? 

Modern yamaç paraşütleri acil durum için yedek paraşütle donatılabiliyor. Bazı sistemlerde ivmeölçer tabanlı otomatik aktivasyon cihazları belirli bir düşüş hızında yedek paraşütü kendiliğinden açıyor. Ama bu sistemler her ekipmanda standart değil ve bayılma senaryosunda her zaman yeterli olmayabiliyor.

Pilotların Aldığı Önlemler 

Deneyimli pilotlar uçuş öncesinde sağlık kontrolü, yeterli uyku ve beslenmeyi rutin haline getiriyor. Yalnız uçuşlarda radyo bağlantısı ve izleme sistemleri kritik. Bir pilotun sessizleşmesi yer ekibinde anında alarm oluşturuyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
