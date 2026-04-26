Sen Aslında Nasıl Bir Salon Hayal Ediyorsun?

Aslı Uysal
Aslı Uysal
26.04.2026 - 13:31

Salon aslında birkaç koltuk ve televizyondan ibaret değildir. İnsanın tarzını ve ruhunu yansıtan en özel alanlardan biridir. Hatta çoğumuz içinse huzurlu bir kaçış noktasıdır. Peki senin hayal ettiğin salon tam olarak neye benziyor? Şimdi testi çöz 👇✨

1. Bir salon hayal et... Seni en çok mutlu edecek şey hangisi olur?

2. Bir koltuk seç bakalım!

3. Salonunun genel renk paleti nasıl olurdu?

4. Salonunda duvar paneli kullanacak olsan hangisini tercih edersin?

5. Salonda vakit geçirirken en çok ne yaparsın?

6. Işıklandırma konusunda tercihin ne olur?

7. Salonunda hangi aksesuar olmazsa olmazın?

8. Salonundaki boş bir köşeyi nasıl değerlendirirsin?

Sıcak ve samimi salon!

Senin içinde kendini en iyi hissedeceğin salon, dış dünyanın karmaşasından uzaklaşabildiğin ve tıpkı bir sığınakta gibi hissettiğin bir yer olmalı... Hatta kapıdan içeri adım attığında tüm dertlerin kapıda kalmalı. Yumuşacık koltuklar, sıcak tonlar ve huzurlu bir atmosfer senin hayal ettiğin salon tarzı. Sen salonunun 'fazla şık' olmasından da hoşlanmazsın, rahatlığın verdiği o mutluluk var ya, işte senin asıl tercihin o!

Modern ve şık salon!

Senin hayal ettiğin salon adeta bir dergi sayfasından fırlamış gibi oldukça şık ve her şey ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olmalı. Bu detaylarda da ortaya kusursuz bir uyum çıkmalı. Sen genel olarak dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorsun, sadelik içindeki şıklık tam sana göre. Net hatlarda mobilyalar, uyumlu renk paleti ve özenle seçilmiş dekorasyon parçaları... Bu hayalindeki salon tıpkı senin zevkini yansıtan bir vitrin gibi.

Enerjik ve renkli salon!

Senin salonun tam anlamıyla renkli karakterini dışarıya vurmuşsun gibi hissettiriyor! Tek bir stile bağlı kalmadan karmaşanın içindeki parçaları bir araya getirmeye bayılıyorsun. Renkleri desenler, dikkat çeken objeler hepsi senin hayalindeki salonun parçalarını oluşturuyor. Salonuna adım atan biri senin enerjini anında hisseder çünkü bu alan tamamen seni yansıtıyor.

Doğanın içinden bir salon!

Senin hayalindeki salon, şehrin ortasında hayat bulan minik bir orman gibi... Açık tonlar, doğal dokular ve bolca yeşillik. Hepsi bir araya gelerek sana dinginlik veren bir atmosfer oluşturuyor. Gürültüden ve karmaşadan uzak bu salon sayesinde modun da her zaman yüksekte kalıyor! Özellikle sabah gün ışığının salonuna yansıması en seveceğin detaylardan bir tanesi. Anlatırken bile içimiz ısındı.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
