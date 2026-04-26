Bir İlk Yardım Eğitmeni Çocuklara Doğru Heimlich Manevrası Tekniğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 10:54

Heimlich manevrası oldukça önemli. Özellikle çocuklarda boğulma vakaları yetişkinlere göre çok daha sık görülüyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre boğulma, dünya genelinde 1-14 yaş arası çocuklarda kaza sonucu ölümlerin en yaygın nedenlerinden biri. Bu sebeple bu manevrayı özellikle çocuklara doğru biçimde uygulamak çok daha önemli. 

'prm.fatihezel' isimli ilk yardım eğitmeni çocuklarda boğulma vakalarında nasıl müdahale edileceğini ve doğru Heimlich manevrası tekniğini gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/prm.fatihez...
Heimlich manevrasında en sık yapılan hatalar neler?

  • Yanlış Bölgeye Bası: Kaburga veya göğüs kemiği üzerine bastırmak (İç organlara zarar verebilir).

  • Düz Çekme: Sadece geriye çekmek (Cismi çıkarmak için 'içeri ve yukarı' J hareketi şarttır).

  • Öksüren Kişiye Müdahale: Kişi öksürebiliyorsa dokunulmamalıdır; Heimlich sadece tam tıkanmada (nefes alamama, morarma) yapılır.

  • Yetersiz Eğilme: Sırt vuruşu yaparken kişiyi öne eğmemek (Cismin daha derine kaçmasına sebep olur).

  • Yanlış Pozisyon: Çocukları havaya kaldırmak (Diz çöküp boyuna inilmelidir).

  • Körlemesine Parmak Atma: Ağızdaki cismi görmeden parmakla kurcalamak (Cismi daha çok itebilir).

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
