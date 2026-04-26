Bir İlk Yardım Eğitmeni Çocuklara Doğru Heimlich Manevrası Tekniğini Gösterdi

Heimlich manevrası oldukça önemli. Özellikle çocuklarda boğulma vakaları yetişkinlere göre çok daha sık görülüyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre boğulma, dünya genelinde 1-14 yaş arası çocuklarda kaza sonucu ölümlerin en yaygın nedenlerinden biri. Bu sebeple bu manevrayı özellikle çocuklara doğru biçimde uygulamak çok daha önemli.

'prm.fatihezel' isimli ilk yardım eğitmeni çocuklarda boğulma vakalarında nasıl müdahale edileceğini ve doğru Heimlich manevrası tekniğini gösterdi.