Bir Tarikat Hocasından Çarpıcı Açıklama: "Cennette 70 Bin Odalı Köşkün Olacak"

Bir tarikat hocası, yaptığı çarpıcı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Hocanın cennetteki mükafatlar hakkında yaptığı konuşma dikkat çekti.
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Hocanın, “Cennette 70 bin odalı köşkün olacak. Her odada 70 bin çadır olacak. Her çadırda da 1 huri olacak. Toplamda 4 milyon 900 bin huri” şeklindeki ifadeleri, şaşkınlık yarattı.
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Tarikat hocasının yaptığı çarpıcı açıklamalar, sosyal meyada tepki topladı.
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