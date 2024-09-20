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Bir Tarikat Hocasından Çarpıcı Açıklama: "Cennette 70 Bin Odalı Köşkün Olacak"

Bir Tarikat Hocasından Çarpıcı Açıklama: "Cennette 70 Bin Odalı Köşkün Olacak"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 15:35

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Bir tarikat hocası, yaptığı çarpıcı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Hocanın cennetteki mükafatlar hakkında yaptığı konuşma dikkat çekti.

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Hocanın, “Cennette 70 bin odalı köşkün olacak. Her odada 70 bin çadır olacak. Her çadırda da 1 huri olacak. Toplamda 4 milyon 900 bin huri” şeklindeki ifadeleri, şaşkınlık yarattı.

Hocanın, “Cennette 70 bin odalı köşkün olacak. Her odada 70 bin çadır olacak. Her çadırda da 1 huri olacak. Toplamda 4 milyon 900 bin huri” şeklindeki ifadeleri, şaşkınlık yarattı.

Tarikat hocasının yaptığı çarpıcı açıklamalar, sosyal meyada tepki topladı.

Tarikat hocasının yaptığı çarpıcı açıklamalar, sosyal meyada tepki topladı.

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