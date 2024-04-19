Bir Kadın Canlı Yayın Sırasında İçinden Deprem Olacağı Geçtiğini Söyledikten Dakikalar Sonra Deprem Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dollunayy35/v...
Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem gerçeğiyle çok kez yüzleşti. Geçtimiz günlerde hem Sivas'ta hem Tokat'ta peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremler yine tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi.
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Bir kadın TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında bir anda içine deprem hissi geldiğini söyledi.
Kadın bunu söyledikten dakikalar sonra ise deprem meydana geldi.
Deprem anı canlı yayına anbean yansıdı.
İşte o anlar;
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