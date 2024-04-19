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Bir Kadın Canlı Yayın Sırasında İçinden Deprem Olacağı Geçtiğini Söyledikten Dakikalar Sonra Deprem Oldu

Bir Kadın Canlı Yayın Sırasında İçinden Deprem Olacağı Geçtiğini Söyledikten Dakikalar Sonra Deprem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 23:49

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Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem gerçeğiyle çok kez yüzleşti. Geçtimiz günlerde hem Sivas'ta hem Tokat'ta peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremler yine tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dollunayy35/v...
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Bir kadın TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında bir anda içine deprem hissi geldiğini söyledi.

Bir kadın TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında bir anda içine deprem hissi geldiğini söyledi.

Kadın bunu söyledikten dakikalar sonra ise deprem meydana geldi.

Kadın bunu söyledikten dakikalar sonra ise deprem meydana geldi.

Deprem anı canlı yayına anbean yansıdı.

Deprem anı canlı yayına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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