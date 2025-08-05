Bir İçerik Üreticisinin Gözünden Türklerin Yurt Dışında Kültür Şoku Yaşadığı Şeyler

Yurt dışına çıktığımızda ilk anda bazı detaylara oldukça şaşırabiliyoruz. Bir kullanıcı, sosyal medyada çektiği video ile yurt dışındaki ‘bizlik olmayan’ ayrıntıları tek tek sıraladı. Ön plakası olmayan arabalar, mısır gevreğiyle dolup taşan market rafları… Ve tabii siparişlerde her seferinde “tip bırakmak zorunda mıyız?” sorusu… Kültür farkları bazı anlarda ufak detaylarla bile kendini hemen belli ediyor.
İşte o detaylardan bazıları…
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Yurt dışına ilk kez çıkan biriyseniz, öyle büyük kültür şokları yaşamayabilirsiniz belki ama bazı küçük detaylar vardır ki, bir anda “bizim oralarda böyle değil” dedirtir insana.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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