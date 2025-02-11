Bir İçerik Üreticisi Modern Aile ile Geleneksel Aileyi Esprili Bir Şekilde Karşılaştırdı

Ülkemizde her geçen gün zengin, orta gelirli ve fakir aileler arasındaki gelir uçurumunun arttığı gözlemleniyor. Bu durum ailelerin dünyaya yeni bir bebek getirmedeki kararlarını ve doğumun ardından tercih ettikleri yaşam stilini de etkiliyor.

Keyfe Keder isimli bir içerik üreticisi, modern aile ve geleneksel ailelerin çocuk dünyaya getirirken nasıl farklı bakış açılarına sahip olduklarını esprili bir anlatımla ele aldı.