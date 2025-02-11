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Bir İçerik Üreticisi Modern Aile ile Geleneksel Aileyi Esprili Bir Şekilde Karşılaştırdı

Bir İçerik Üreticisi Modern Aile ile Geleneksel Aileyi Esprili Bir Şekilde Karşılaştırdı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 16:16

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde her geçen gün zengin, orta gelirli ve fakir aileler arasındaki gelir uçurumunun arttığı gözlemleniyor. Bu durum ailelerin dünyaya yeni bir bebek getirmedeki kararlarını ve doğumun ardından tercih ettikleri yaşam stilini de etkiliyor. 

Keyfe Keder isimli bir içerik üreticisi, modern aile ve geleneksel ailelerin çocuk dünyaya getirirken nasıl farklı bakış açılarına sahip olduklarını esprili bir anlatımla ele aldı.

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'Keyfe Keder' isimli bir hesap, sosyal medya paylaşımıyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Modern aile ve geleneksel ailelerin çocuğa yaklaşımını esprili bir dille ele aldı.

'Keyfe Keder' isimli bir hesap, sosyal medya paylaşımıyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Modern aile ve geleneksel ailelerin çocuğa yaklaşımını esprili bir dille ele aldı.

Modern İstanbullu ebeveynlerin çocuk dünyaya getirirken 'glutemik indeksi' gibi detaylara takıldığını söyleyen kullanıcı, Urfalı bir ailenin 'çocuk rızkıyla gelir' yaklaşımını benimsediğini söyledi.

Modern İstanbullu ebeveynlerin çocuk dünyaya getirirken 'glutemik indeksi' gibi detaylara takıldığını söyleyen kullanıcı, Urfalı bir ailenin 'çocuk rızkıyla gelir' yaklaşımını benimsediğini söyledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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