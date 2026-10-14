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Bir İçerik Üreticisi Bulgaristan'da Emekliye Ayrılan Sovyet Treniyle Yaptığı Yolculuğu Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Bulgaristan'da Emekliye Ayrılan Sovyet Treniyle Yaptığı Yolculuğu Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 09:21 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 09:27

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Sovyet döneminde Letonya'nın başkenti Riga'daki vagon fabrikasında üretilen elektrikli trenler, Doğu Avrupa'nın birçok ülkesinde yıllarca yolcu taşıdı. Bu araçların pek çoğu bugün yerini daha modern ve konforlu trenlere bıraktı. Bulgaristan'da da yılların izini taşıyan eski trenler, ülkenin raylı sistem hafızasında özel bir yer tutuyordu. Trenler de en az Sovyet evleri kadar ilgi çekiyor.

'transfort.michal' isimli kullanıcı, Bulgaristan'da 1970'ten beri hizmet veren Sovyet yapımı trenlerin emekliye ayrılması üzerine bu araçlarla yaptığı yolculuğun videosunu paylaştı. Görüntülerde sallanan vagonlar, grafitilerle kaplanmış gövde, paslı lavabolar ve yıpranmış koltuklar dikkat çekti. Video, izleyenleri bir dönemin sonuna tanıklık ettiren nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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Zaman yolculuğu gibi.

Zaman yolculuğu gibi.

Sovyetler Birliği döneminde Letonya'nın başkenti Riga'da üretilen elektrikli trenler, Doğu Bloku ülkelerinin raylarında on yıllarca banliyö ve bölgesel hatlarda yolcu taşıdı. Bulgaristan Devlet Demiryolları'nın filosundaki setlerin bir bölümü ise Yugoslavya'nın siparişin bir kısmını iptal etmesi üzerine 1990'da Bulgaristan'a satılmıştı.

Yıllar içinde eskiyen elektrik tesisatı bu trenlerin en büyük sorunu haline geldi. Çıkan yangınlar nedeniyle Bulgaristan Devlet Demiryolları bu serilerin hizmetten çekileceğini açıkladı. Ancak araç sıkıntısı yüzünden çekilme bir anda tamamlanamadı ve bazı trenler uzun süre daha raylarda kaldı. Üretimi yapan Riga'daki fabrika ise 2017'den bu yana faaliyet göstermiyor. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, eski araçların yerini almak üzere 2026 sonuna kadar 25 yeni elektrikli treni filoya katacağını duyurmuştu. Konfordan uzak ama bir dönemin karakterini taşıyan bu trenler, modern raylı sistemlerin yanında geçmişin sade yolculuk kültürünü bir kez daha hatırlattı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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