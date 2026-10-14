Bir İçerik Üreticisi Bulgaristan'da Emekliye Ayrılan Sovyet Treniyle Yaptığı Yolculuğu Paylaştı

Sovyet döneminde Letonya'nın başkenti Riga'daki vagon fabrikasında üretilen elektrikli trenler, Doğu Avrupa'nın birçok ülkesinde yıllarca yolcu taşıdı. Bu araçların pek çoğu bugün yerini daha modern ve konforlu trenlere bıraktı. Bulgaristan'da da yılların izini taşıyan eski trenler, ülkenin raylı sistem hafızasında özel bir yer tutuyordu. Trenler de en az Sovyet evleri kadar ilgi çekiyor.

'transfort.michal' isimli kullanıcı, Bulgaristan'da 1970'ten beri hizmet veren Sovyet yapımı trenlerin emekliye ayrılması üzerine bu araçlarla yaptığı yolculuğun videosunu paylaştı. Görüntülerde sallanan vagonlar, grafitilerle kaplanmış gövde, paslı lavabolar ve yıpranmış koltuklar dikkat çekti. Video, izleyenleri bir dönemin sonuna tanıklık ettiren nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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