125 Yıldır Havada Giden Tren: 12 Metre Yüksekte Yüzbinlerce Yolcu Taşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'nın Wuppertal kentinde 1 Mart 1901'de hizmete giren asma tren Schwebebahn, 125 yıl sonra hala her gün on binlerce yolcuyu nehrin ve sokakların üzerinden taşıyor. Vagonlar, üstteki çelik taşıyıcı sisteme asılı şekilde ilerliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mühendis Eugen Langen'in geliştirdiği sistem, sanayileşen kentin ulaşım sorununa çözüm olarak ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13,3 kilometrelik hat, 20 istasyonla Vohwinkel ile Oberbarmen'i birbirine bağlıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gören hat 1946'da yeniden açıldı ve 2016'dan beri yeni vagonlarla hizmet veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın