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125 Yıldır Havada Giden Tren: 12 Metre Yüksekte Yüzbinlerce Yolcu Taşıyor

125 Yıldır Havada Giden Tren: 12 Metre Yüksekte Yüzbinlerce Yolcu Taşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:50
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Almanya'nın Wuppertal kentinde 1 Mart 1901'de hizmete giren asma tren Schwebebahn, 125 yıl sonra hala her gün on binlerce yolcuyu nehrin ve sokakların üzerinden taşıyor. Vagonlar, üstteki çelik taşıyıcı sisteme asılı şekilde ilerliyor.

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Kaynak: AA

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Mühendis Eugen Langen'in geliştirdiği sistem, sanayileşen kentin ulaşım sorununa çözüm olarak ortaya çıktı.

Mühendis Eugen Langen'in geliştirdiği sistem, sanayileşen kentin ulaşım sorununa çözüm olarak ortaya çıktı.

Sistemi geliştiren mühendis Eugen Langen olarak anılıyor. 19. yüzyılın sonlarındaki hızlı sanayileşme ve kentte artan yolcu hareketliliği, vadiye sıkışmış Wuppertal'de yer üstünde ray döşemeyi zorlaştırdı. Çözüm, rayların yere değil, çelik bir taşıyıcının altına asılması oldu.

Hat, 24 Ekim 1900'de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in de katıldığı bir test sürüşünden geçti. 1 Mart 1901'de ise ilk bölümüyle yolcu taşımaya başladı.

13,3 kilometrelik hat, 20 istasyonla Vohwinkel ile Oberbarmen'i birbirine bağlıyor.

13,3 kilometrelik hat, 20 istasyonla Vohwinkel ile Oberbarmen'i birbirine bağlıyor.

Hattın yaklaşık 10 kilometrelik bölümü Wupper Nehri'nin yaklaşık 12 metre üzerinden geçiyor. Vohwinkel yönündeki yaklaşık 3,3 kilometrelik kesim ise vadi yolunun yaklaşık 8 metre üzerinde ilerliyor. Tüm yolculuk yaklaşık 30 dakika sürüyor.

İşletmeci verilerine dayanan kaynaklara göre hat hafta içi günde yaklaşık 80 bin yolcu taşıyor. İşe gidenler, öğrenciler ve kent içinde seyahat edenler sistemi sık kullanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gören hat 1946'da yeniden açıldı ve 2016'dan beri yeni vagonlarla hizmet veriyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gören hat 1946'da yeniden açıldı ve 2016'dan beri yeni vagonlarla hizmet veriyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi hasar gören hat kapatıldı ve 1946'da yeniden açıldı. Sistemin en tanınmış anılarından biri ise 21 Temmuz 1950'de yaşandı: Bir sirk tanıtımı sırasında Tuffi adlı fil vagondan Wupper Nehri'ne düştü ve hafif yaralandı.

Hat, 2016'dan itibaren kademeli olarak yeni nesil vagonlarla yenileniyor. Eski vagonların yerini alan yeni seri, toplam 31 körüklü araçtan oluşuyor. 125. yıl dönümü için Wuppertal'de etkinlikler düzenleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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