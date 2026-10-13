125 Yıldır Havada Giden Tren: 12 Metre Yüksekte Yüzbinlerce Yolcu Taşıyor

İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi hasar gören hat kapatıldı ve 1946'da yeniden açıldı. Sistemin en tanınmış anılarından biri ise 21 Temmuz 1950'de yaşandı: Bir sirk tanıtımı sırasında Tuffi adlı fil vagondan Wupper Nehri'ne düştü ve hafif yaralandı.

Hat, 2016'dan itibaren kademeli olarak yeni nesil vagonlarla yenileniyor. Eski vagonların yerini alan yeni seri, toplam 31 körüklü araçtan oluşuyor. 125. yıl dönümü için Wuppertal'de etkinlikler düzenleniyor.