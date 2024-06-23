Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Düğün törenlerinin vazgeçilmez ritüellerinden biri olan gelin çiçeği kapma geleneği, dünya genelinde birçok kültürde karşımıza çıkıyor. Gelinliği kapan kişinin kısa zamanda evleneceğine inanılan bu gelenek, düğünlerin bir eğlencesi haline geldi.