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Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 18:17

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Düğün törenlerinin vazgeçilmez ritüellerinden biri olan gelin çiçeği kapma geleneği, dünya genelinde birçok kültürde karşımıza çıkıyor. Gelinliği kapan kişinin kısa zamanda evleneceğine inanılan bu gelenek, düğünlerin bir eğlencesi haline geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8OpR8...
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Bir düğünde gelin çiçeğini, bekleyen kadınlara rağmen küçük bir çocuk kaptı.

Bir düğünde gelin çiçeğini, bekleyen kadınlara rağmen küçük bir çocuk kaptı.

Çiçeği çocuğun elinden kapmaya çalışan kadınlar yerlerde sürünmeyi göze aldı.

Çiçeği çocuğun elinden kapmaya çalışan kadınlar yerlerde sürünmeyi göze aldı.

İşte o anlar;

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