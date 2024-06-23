Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8OpR8...
Düğün törenlerinin vazgeçilmez ritüellerinden biri olan gelin çiçeği kapma geleneği, dünya genelinde birçok kültürde karşımıza çıkıyor. Gelinliği kapan kişinin kısa zamanda evleneceğine inanılan bu gelenek, düğünlerin bir eğlencesi haline geldi.
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Bir düğünde gelin çiçeğini, bekleyen kadınlara rağmen küçük bir çocuk kaptı.
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Çiçeği çocuğun elinden kapmaya çalışan kadınlar yerlerde sürünmeyi göze aldı.
İşte o anlar;
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