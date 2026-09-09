Bilim İnsanları Hesapladı: 2100 Yılında Dünya Nasıl Bir Yer Olacak?

Dünyanın iklimi hızla değişirken bilim insanları yüzyılın sonunda karşımıza nasıl bir tablo çıkacağını hesaplamaya devam ediyor. Çin Ormancılık Akademisi'nden bir ekip, 2100 yılına kadar dünya karalarının ne kadarının kuraklaşacağını ortaya koyan kapsamlı bir projeksiyon yayımladı. Araştırmaya göre şu anda karaların yüzde 38,5'ini kaplayan kurak bölgeler, yüzyılın sonunda yüzde 40'ı aşacak ve bu artış 2 milyon 370 bin kilometrekarelik yeni bir alana denk gelecek.

En çok etkilenecek bölgeler arasında Avustralya, Brezilya ve Afrika kıtası öne çıkıyor.

Kaynak