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Bilim İnsanları Hesapladı: 2100 Yılında Dünya Nasıl Bir Yer Olacak?

Bilim İnsanları Hesapladı: 2100 Yılında Dünya Nasıl Bir Yer Olacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 14:19
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Dünyanın iklimi hızla değişirken bilim insanları yüzyılın sonunda karşımıza nasıl bir tablo çıkacağını hesaplamaya devam ediyor. Çin Ormancılık Akademisi'nden bir ekip, 2100 yılına kadar dünya karalarının ne kadarının kuraklaşacağını ortaya koyan kapsamlı bir projeksiyon yayımladı. Araştırmaya göre şu anda karaların yüzde 38,5'ini kaplayan kurak bölgeler, yüzyılın sonunda yüzde 40'ı aşacak ve bu artış 2 milyon 370 bin kilometrekarelik yeni bir alana denk gelecek.

 En çok etkilenecek bölgeler arasında Avustralya, Brezilya ve Afrika kıtası öne çıkıyor. 

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Kurak Bölgeler 2100'de Karaların Yüzde 40'ını Kaplayacak

Kurak Bölgeler 2100'de Karaların Yüzde 40'ını Kaplayacak

Çin Ormancılık Akademisi bünyesindeki araştırma ekibi, 1994-2023 dönemine ait iklim verilerini temel alarak 2071-2100 dönemi için kapsamlı bir kuraklaşma projeksiyonu oluşturdu. Araştırmaya göre şu anda dünya karalarının, yani Antarktika hariç tüm kıtaların yaklaşık yüzde 38,5'i zaten kurak bölge sınıfına giriyor.

Yapılan hesaplamalara göre bu oran, iklim değişikliğinin en şiddetli seyredeceği senaryoda yüzyılın sonunda yüzde 40,28'e kadar yükselecek. Bu da bugüne kıyasla yaklaşık 2 milyon 370 bin kilometrekarelik ek bir alanın kuraklaşacağı anlamına geliyor; bu rakam Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık üç katına denk düşüyor.

En Çok Avustralya, Brezilya ve Afrika Etkilenecek

En Çok Avustralya, Brezilya ve Afrika Etkilenecek

Araştırmacılara göre kuraklaşmanın en şiddetli hissedileceği bölgelerin başında Avustralya ve Brezilya geliyor. Bu iki ülkeyi geniş toprakları kapsayan Afrika kıtası izliyor. Uzmanlar, bu bölgelerde tarım arazilerinin daralmasının ve su kaynaklarının azalmasının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.

Tarihsel verilere bakıldığında tablo zaten iç açıcı değildi: 1960-2023 arasında dünya genelinde kurak alanlar yılda ortalama 39 bin 100 kilometrekare genişledi. Bu da her yıl yaklaşık İstanbul büyüklüğünde bir alanın kuraklaşmaya eklendiği anlamına geliyor.

Beklenmedik Bulgu: Artan Karbondioksit Kuraklaşmayı Bir Miktar Yavaşlatıyor

Beklenmedik Bulgu: Artan Karbondioksit Kuraklaşmayı Bir Miktar Yavaşlatıyor

Araştırmanın belki de en çarpıcı yanı, atmosferdeki karbondioksit artışının bitkilerin terleme yoluyla su kaybetme sürecini değiştirerek kuraklaşma hızını kısmen frenlediğinin ortaya konması oldu. Araştırmacılar Yifei Cai, Feng Wang, Yude Pan, Xubin Pan ve Qi Lu, bu etkinin önceki iklim modellerinde yeterince hesaba katılmadığını belirtiyor.

Yine de bilim insanları bu bulgunun rahatlamaya neden olmaması gerektiğinin altını çiziyor: kuraklaşma yavaşlasa da durmuyor ve önümüzdeki yüzyılda milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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