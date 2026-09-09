Bilim İnsanları Hesapladı: 2100 Yılında Dünya Nasıl Bir Yer Olacak?
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Dünyanın iklimi hızla değişirken bilim insanları yüzyılın sonunda karşımıza nasıl bir tablo çıkacağını hesaplamaya devam ediyor. Çin Ormancılık Akademisi'nden bir ekip, 2100 yılına kadar dünya karalarının ne kadarının kuraklaşacağını ortaya koyan kapsamlı bir projeksiyon yayımladı. Araştırmaya göre şu anda karaların yüzde 38,5'ini kaplayan kurak bölgeler, yüzyılın sonunda yüzde 40'ı aşacak ve bu artış 2 milyon 370 bin kilometrekarelik yeni bir alana denk gelecek.
En çok etkilenecek bölgeler arasında Avustralya, Brezilya ve Afrika kıtası öne çıkıyor.
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Kurak Bölgeler 2100'de Karaların Yüzde 40'ını Kaplayacak
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En Çok Avustralya, Brezilya ve Afrika Etkilenecek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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