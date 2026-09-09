Kumların Ortasına Diktiği Umut Ormana Dönüştü: 27 Yıl Sonraki Buluşma Duygulandırdı
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1999 yılında Çin'in kumlu bölgelerinden birinde çölleşmeyle mücadele eden bir çiftçiye 5 bin dolarlık fidan desteği sağlayan Amerikalı bir öğretim görevlisi vardı. Öğretim görevlisi, tam 27 yıl sonra o bölgeye gitti.
Aradan geçen 27 yılın ardından karşılaştığı manzara, hem kendisini hem de sosyal medyayı duygulandırdı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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