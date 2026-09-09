article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kumların Ortasına Diktiği Umut Ormana Dönüştü: 27 Yıl Sonraki Buluşma Duygulandırdı

Kumların Ortasına Diktiği Umut Ormana Dönüştü: 27 Yıl Sonraki Buluşma Duygulandırdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 11:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1999 yılında Çin'in kumlu bölgelerinden birinde çölleşmeyle mücadele eden bir çiftçiye 5 bin dolarlık fidan desteği sağlayan Amerikalı bir öğretim görevlisi vardı. Öğretim görevlisi, tam 27 yıl sonra o bölgeye gitti. 

Aradan geçen 27 yılın ardından karşılaştığı manzara, hem kendisini hem de sosyal medyayı duygulandırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Değişimin Hikayesi 1999'da Çin'deki Bir Öğretmen Değişim Programıyla Başladı

Değişimin Hikayesi 1999'da Çin'deki Bir Öğretmen Değişim Programıyla Başladı

Ronald Sakolsky, 1999'da Çin'in Henan eyaletindeki Luoyang kentinde İngilizce öğretmenliği yaparken bir öğretmen değişim programına katılıyordu. Bu süreçte İç Moğolistan'ın Maowusu bölgesinde eşiyle birlikte kum istilasına karşı savaşan çiftçi Yin Yuzhen'in çalışmalarını anlatan bir haberle karşılaştı. Yin'in yılmadan sürdürdüğü mücadeleden etkilenen Sakolsky, kendi ülkesindeki bağlantılarını kullanarak bir vakıf aracılığıyla yaklaşık 5 bin dolar topladı. 

Bu para doğrudan toprağın iyileştirilmesine değil, yalnızca fidan alımına ayrıldı; dikim ve arazinin uzun vadeli bakımı tamamen Yin ve ailesinin sorumluluğunda kaldı. 

2000 yılında bölgeyi tekrar ziyaret eden Sakolsky, o dönemde arazinin hâlâ büyük ölçüde kumla kaplı olduğunu ve fidanların geleceğinin belirsiz olduğunu görerek ülkesine döndü. Bu ziyaretin ardından iki isim arasındaki iletişim koptu; Sakolsky bölgedeki gelişmeleri doğrudan takip edemedi, Yin ise ailesiyle birlikte toprağı iyileştirme çalışmalarını yıllarca aralıksız sürdürdü.

Yin Yuzhen'in Paylaştığı Video Kaybolan İzi Yeniden Buldurdu

Yin Yuzhen'in Paylaştığı Video Kaybolan İzi Yeniden Buldurdu

Mayıs 2026'da Yin Yuzhen, yıllar önce kendisine destek olan Amerikalı öğretmeni bulmak amacıyla bir video paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu video, Sakolsky'nin eski öğrencileri ve meslektaşlarının dikkatini çekti; onların yardımıyla haber birkaç gün içinde Sakolsky'ye ulaştı ve iki isim sanal ortamda yeniden bağlantı kurdu. 

Bu buluşmanın ardından Sakolsky, Ağustos 2026'da bizzat Çin'e giderek Ordos Havalimanı'nda Yin ile yüz yüze buluştu; iki isim 27 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Bölgeye ulaştığında Sakolsky'yi karşılayan manzara, 1999'daki kumlu araziden çok farklıydı: Bugün bölgede 50 binden fazla ağaç bulunuyor ve Yin ile ailesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde binlerce hektarlık arazi çölleşmekten kurtarılmış durumda.

Beraber Yeni Fidanlar Diktiler

Beraber Yeni Fidanlar Diktiler

Ziyaret sırasında Sakolsky ile Yin, aradan geçen onca yılın ardından yeniden bir araya gelerek birlikte yeni fidanlar dikti ve gezi kapsamında Çin'in başka şehirlerinde de bir araya geldi. 1999'daki 5 bin dolarlık katkı yalnızca bir başlangıçtı; bugün ortaya çıkan orman, Yin Yuzhen ve ailesinin on yıllara yayılan emeğinin bir sonucu olarak duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın