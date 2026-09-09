Kumların Ortasına Diktiği Umut Ormana Dönüştü: 27 Yıl Sonraki Buluşma Duygulandırdı

1999 yılında Çin'in kumlu bölgelerinden birinde çölleşmeyle mücadele eden bir çiftçiye 5 bin dolarlık fidan desteği sağlayan Amerikalı bir öğretim görevlisi vardı. Öğretim görevlisi, tam 27 yıl sonra o bölgeye gitti.

Aradan geçen 27 yılın ardından karşılaştığı manzara, hem kendisini hem de sosyal medyayı duygulandırdı.

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