Beyza'nın Yüzüyle İlgili Ortaya Atılan İddiadan Mutlu Kaya'nın Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Beyza'nın Yüzüyle İlgili Ortaya Atılan İddiadan Mutlu Kaya'nın Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Kasım Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Geçtiğimiz aylarda anne olan Gonca Vuslateri, 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncunun yapımdaki dansı da kısa süredeki ikonikleşti. Vuslateri sosyal medyayı kasıp kavuran dansını bu kez de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe için paylaştı.
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2. MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Beyza'nın yüzüne yağ dökülmüş ve yanmıştı. Yanık tedavisi gördüğü açıklanan Beyza'nın durumuyla ilgili bir kullanıcının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.
3. 1 Kasım Cuma günü "Acil kayıp" olarak Müge Anlı'da aranmaya başlanan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine Feriköy Mezarlığı'nda ulaşılmıştı. Cinayete kurban gittiği öğrenilen küçük kızın, katiliyle birlikte görüntülendiği son anlar ortaya çıktı.
4. 2015 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Sesi Çok Güzel programına katılan Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu. % 96 oranında engelli kalan Mutlu'nun yeniden konuşmaya ve yürümeye başlamasıyla "Başardım" demesi görenleri duygulandırdı.
5. Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Zeynep'in okumasına karşı çıkılmasının ardından Meryem'in yaptığı konuşma damga vurdu. Meryem'in yapılan ayrımcılık, eşitsizlik ve kız çocuklarının okumasının önündeki engellere karşı söylediği sözler sosyal medyada da takdir topladı.
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