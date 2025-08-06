Bengü ve Aniden Boşandığı Eşi Selim Selimoğlu Kızlarının Doğum Gününde Bile Bir Araya Gelmediler!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, 29 Ağustos 2018’de görkemli bir törenle evlenmiş, bu evlilikten iki de çocuk dünyaya getirmişti. 2019’da kızları Zeynep, 2021’de ise oğulları Selim doğmuştu. Herkes bu aşkın uzun yıllar süreceğini düşünürken, 2024 yılında gelen boşanma haberi adeta şok etkisi yarattı!

İddialarına göre Selim Selimoğlu'nun işleri nedeniyle sık sık şehir dışında olması, evliliği zedeleyen en büyük etkenlerden biri olmuştu. Bengü’nün daha çok çocuklarıyla İstanbul’da kalması, çiftin arasına mesafe koymuştu.