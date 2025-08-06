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Bengü ve Aniden Boşandığı Eşi Selim Selimoğlu Kızlarının Doğum Gününde Bile Bir Araya Gelmediler!

Bengü ve Aniden Boşandığı Eşi Selim Selimoğlu Kızlarının Doğum Gününde Bile Bir Araya Gelmediler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 16:03

Bir zamanlar örnek çift olarak gösterilen Bengü ve Selim Selimoğlu’nun yolları ayrılmış olabilir ama gündemden düşmüyorlar! Çiftin kızları Zeynep, 6 yaşına bastı. Ancak bu yılki doğum günü kutlaması, geçmiş yıllardan çok farklıydı. Önceki senelerde birlikte organize ettikleri doğum günü partilerinde mutluluk pozu veren Bengü ve Selimoğlu, bu kez aynı karede bile yer almadı.

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile masal gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile masal gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, 29 Ağustos 2018’de görkemli bir törenle evlenmiş, bu evlilikten iki de çocuk dünyaya getirmişti. 2019’da kızları Zeynep, 2021’de ise oğulları Selim doğmuştu. Herkes bu aşkın uzun yıllar süreceğini düşünürken, 2024 yılında gelen boşanma haberi adeta şok etkisi yarattı!

İddialarına göre Selim Selimoğlu'nun işleri nedeniyle sık sık şehir dışında olması, evliliği zedeleyen en büyük etkenlerden biri olmuştu. Bengü’nün daha çok çocuklarıyla İstanbul’da kalması, çiftin arasına mesafe koymuştu.

Ayrılık nedeniyle ilgili konuşmayı reddeden Bengü son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti.

Ayrılık nedeniyle ilgili konuşmayı reddeden Bengü son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti.

Ani gelen ayrılık kararı ihanet iddialarını başlatırken Bengü, “Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var, onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok, iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bengü, kızı için sade ama anlamlı bir kutlama yaparken, Selimoğlu'nun hiçbir paylaşımda bulunmaması ve organizasyona katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bengü, kızı için sade ama anlamlı bir kutlama yaparken, Selimoğlu'nun hiçbir paylaşımda bulunmaması ve organizasyona katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun 6 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızları Zeynep, geçtiğimiz günlerde 6 yaşına bastı. Geçmiş yıllarda doğum günü kutlamalarında el ele, mutlulukla poz veren çift bu yıl ilk kez ayrı kutlama yaptı. Daha önce kızının doğum günlerini birlikte organize eden ve sosyal medyada aile pozları paylaşan Selim Selimoğlu ve Begüm bu kez doğum gününde birlikte poz vermedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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