Bengü ve Aniden Boşandığı Eşi Selim Selimoğlu Kızlarının Doğum Gününde Bile Bir Araya Gelmediler!
Bir zamanlar örnek çift olarak gösterilen Bengü ve Selim Selimoğlu’nun yolları ayrılmış olabilir ama gündemden düşmüyorlar! Çiftin kızları Zeynep, 6 yaşına bastı. Ancak bu yılki doğum günü kutlaması, geçmiş yıllardan çok farklıydı. Önceki senelerde birlikte organize ettikleri doğum günü partilerinde mutluluk pozu veren Bengü ve Selimoğlu, bu kez aynı karede bile yer almadı.
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile masal gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.
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Ayrılık nedeniyle ilgili konuşmayı reddeden Bengü son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti.
Bengü, kızı için sade ama anlamlı bir kutlama yaparken, Selimoğlu'nun hiçbir paylaşımda bulunmaması ve organizasyona katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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