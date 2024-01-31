Bazılarını İlk Kez Onlardan Duyduk! 2023'te Çocuk Sahibi Olan Ünlüler ve Çocuklarına Verdikleri İsimler

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile mutlu bir evliliği olan Atiye, Eylül 2023'te kızı Neva'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu. Çiftin Ferah Feza adında bir kızı daha var. 'Neva' Türk Sanat Müziğinde bir makamın ismidir ve aynı zamanda zenginlik, mutluluk ya da ferahlık yolculuğu anlamına da gelİyor.