Bazılarını İlk Kez Onlardan Duyduk! 2023'te Çocuk Sahibi Olan Ünlüler ve Çocuklarına Verdikleri İsimler
Bazılarını İlk Kez Onlardan Duyduk! 2023'te Çocuk Sahibi Olan Ünlüler ve Çocuklarına Verdikleri İsimler
Ünlüler bebeklerine eski veya duyulmamış isimler koymakta ikiye bölünmüş durumda. 2023 yılında çocuk sahibi olan ünlülerin tercih ettiği isimleri sizler için derledik. Eğer sizde bebeğinize ismi arıyorsanız ünlülerin tercih ettiği isimlerden ilham alabilirsiniz. Gelin hep beraber bir göz gezdirelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nihat Doğan - Arzu Doğan: Amin Badıkan
Fahriye Evcen - Burak Özçivit: Kerem
Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergün: Evren Deniz
Ali Altay - Hazal Kaya: Leyla Süreyya
Atakan Arslan - Serap Korkmaz: Zenia
İçeriğin Devamı Aşağıda
Berkun Oya - Funda Eryiğit: Civan
Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Elay
Bora Akkaş - Oben Alkan: Suzan
Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı: Arzu Alara
Erol Sebebci - Atiye: Neva
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı: Can
Kaan Urgancıoğlu - Burcu Denizer: Ardıç
Meltem Yılmazkaya - Kadir Doğan: Can
Songül Öden - Arman Bıçakçı: Sone Larin
Hakan Çalhanoğlu - Sinem Gündoğdu: Asil
İçeriğin Devamı Aşağıda
İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel, Sinan Emir
Eda Ece bu isimler konusunda bir açıklamada bulunmuştu. "Artık bebeklere çok farklı isimler konuluyor. Kızıma normal bir isim koymak istiyorum. Yeni isimler çok değişik. 'Lili, Lala, Lolo' gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda