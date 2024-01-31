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Bazılarını İlk Kez Onlardan Duyduk! 2023'te Çocuk Sahibi Olan Ünlüler ve Çocuklarına Verdikleri İsimler

Bazılarını İlk Kez Onlardan Duyduk! 2023'te Çocuk Sahibi Olan Ünlüler ve Çocuklarına Verdikleri İsimler

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 13:59

Ünlüler bebeklerine eski veya duyulmamış isimler koymakta ikiye bölünmüş durumda. 2023 yılında çocuk sahibi olan ünlülerin tercih ettiği isimleri sizler için derledik. Eğer sizde  bebeğinize ismi arıyorsanız ünlülerin tercih ettiği isimlerden ilham alabilirsiniz. Gelin hep beraber bir göz gezdirelim.

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Nihat Doğan - Arzu Doğan: Amin Badıkan

Nihat Doğan - Arzu Doğan: Amin Badıkan

Nihat Doğan 2022 yılının Ağustos ayında İranlı  hayranı olan Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile evlendiğini hatırlarsınız. Çiftin 13 Ocak 2023 yılında oğulları dünyaya geldi. Nihat Doğan oğluna mensubu olduğu aşiretin ismi olan 'Amin Badıkan' adını verdi. Badıkan, Farsça'da 'Rüzgârdan gelen' anlamına sahiptir.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit: Kerem

Fahriye Evcen - Burak Özçivit: Kerem

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, çifti 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. 'Karan' yiğit,temiz, masum anlamlarına geliyor. İkinci kez anne baba olan çift bu sefer oğullarına  cömert anlamına gelen 'Kerem' adını verdiler.

Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergün: Evren Deniz

Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergün: Evren Deniz

18 Ocak'ta suda doğum yöntemiyle oğluna kavuşan Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine 'Evren Deniz' adını verdi.

Ali Altay - Hazal Kaya: Leyla Süreyya

Ali Altay - Hazal Kaya: Leyla Süreyya

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, 2023 yılında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift, kızlarına 'Leyla Süreyya' ismini verdi. 'Süreyya ismi  doğanın uyanışı, baharın müjdesi anlamını taşıyor.

Atakan Arslan - Serap Korkmaz: Zenia

Atakan Arslan - Serap Korkmaz: Zenia

'Avatar' lakaplı Atakan Arslan ile eşi Serap Korkmaz da Mart 2023'te ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü çift, kızlarına 'Zenia' adını verdi. 'Zenia'  konuksever, samimi ve aynı zamanda Tanrı'nın özgürlüğü anlamına da gelmektedir.

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Berkun Oya - Funda Eryiğit: Civan

Berkun Oya - Funda Eryiğit: Civan

Berkun Oya ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Funda Eryiğit, Mayıs ayında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Civan adını verdi. Yakışıklı, delikanlı, genç anlamlarını taşıyor.

Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Elay

Aslı Enver- Berkin Gökbudak: Elay

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift bebeklerine 'Elay' ismini verdi. Elay isminin anlamı yüksek ve yükselen demektir. Elay aynı zamanda yükselme, yükseliş gibi anlamlara da geliyor.

Bora Akkaş - Oben Alkan: Suzan

Bora Akkaş - Oben Alkan: Suzan

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ile eşi Oben Alkan da 2023 yılının Ağustos ayında kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına daha bilinen bir isim koydular. Bebeklerine Suzan adını verdi. İsmin anlamı yakan, yakıcı.

Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı: Arzu Alara

Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı: Arzu Alara

Nazlı Sabancı, Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi . Ünlü çift kızlarına 'Arzu Alara' adını verdi. 'Alara' ismi efsanevi su perisi anlamına gelir.

Erol Sebebci - Atiye: Neva

Erol Sebebci - Atiye: Neva

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile mutlu bir evliliği olan Atiye, Eylül 2023'te kızı Neva'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu. Çiftin Ferah Feza adında bir kızı daha var. 'Neva' Türk Sanat Müziğinde bir makamın ismidir ve aynı zamanda zenginlik, mutluluk ya da ferahlık yolculuğu anlamına da gelİyor.

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Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı: Can

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı: Can

Uzun süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta dünyaevine giren Ezgi Mola, 26 Kasım 2023'te oğlu Can'ı kucağına aldı.

Kaan Urgancıoğlu - Burcu Denizer: Ardıç

Kaan Urgancıoğlu - Burcu Denizer: Ardıç

19 Haziran 2023'te Atina'da nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, aynı yıl Aralık ayında bebek sevinci yaşadı. İlk kez anne-baba olan ünlü çift, oğullarına 'Ardıç' adını verdi. Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı anlamına geliyor. Son derece güzel bir anlamı yok mu sizce de?

Meltem Yılmazkaya - Kadir Doğan: Can

Meltem Yılmazkaya - Kadir Doğan: Can

İspanya'da doğum yapan oyuncu Meltem Yılmazkaya güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Genç oyuncu oğluna Can ismini verdi.

Songül Öden - Arman Bıçakçı: Sone Larin

Songül Öden - Arman Bıçakçı: Sone Larin

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Songül Öden, bebeğini doğurdu. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden'in bebeğinin adı ise 'Sone Larin' oldu. Sone Larin’in ismi, şiir ve kültür dolu bir anlama sahiptir. Sone, bir tür şiir şekli iken, Larin ise hem Türkçe hem de Rusça kökenli bir isimdir.

Hakan Çalhanoğlu - Sinem Gündoğdu: Asil

Hakan Çalhanoğlu - Sinem Gündoğdu: Asil

Liya ve Ayaz adlarında iki çocuğu bulunan Hakan Çalhanoğlu ve eşi üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi. Asil isminin anlamı ' Muteber bir kişiliğe sahip olan, seçkin' demek.

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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel, Sinan Emir

İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel, Sinan Emir

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti. Genç çiftin ikiz bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Genç çift bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdiler. Her ne kadar 2024 yılında doğum yapmış olsa da biz İbrahim bebeğin ismini farklı bulduğumuz için ekledik.

Eda Ece bu isimler konusunda bir açıklamada bulunmuştu. "Artık bebeklere çok farklı isimler konuluyor. Kızıma normal bir isim koymak istiyorum. Yeni isimler çok değişik. 'Lili, Lala, Lolo' gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" dedi.

Eda Ece bu isimler konusunda bir açıklamada bulunmuştu. "Artık bebeklere çok farklı isimler konuluyor. Kızıma normal bir isim koymak istiyorum. Yeni isimler çok değişik. 'Lili, Lala, Lolo' gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" dedi.

Bu konu da siz ne düşünüyorsunuz bebeğinize bu isimlerden koyar mıydınız? Yorumlarda buluşalım:)

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