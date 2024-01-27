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Başarılı Oyuncu Songül Öden ve Arman Bıçakçı Çiftinin Kızları Dünyaya Geldi

Başarılı Oyuncu Songül Öden ve Arman Bıçakçı Çiftinin Kızları Dünyaya Geldi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 15:43

2020 yılında dünyaevine giren Songül Öden ve Arman Bıçakçı çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini aldığımız Songül Öden, bebeğini kucağına aldı. Çiftimizin kızlarına verdiği isim de büyük merak konusu oldu. Detaylar...👇

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Başarılı oyuncu Songül Öden, hepimizin severek takip ettiği ünlüler arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu Songül Öden, hepimizin severek takip ettiği ünlüler arasında yer alıyor.

Kendisi geçtiğimiz yıllarda iş dünyasının tanınmış isimlerinden Arman Bıçakçı ile dünya evine girmişti..

Kendisi geçtiğimiz yıllarda iş dünyasının tanınmış isimlerinden Arman Bıçakçı ile dünya evine girmişti..

Geçtiğimiz aylarda da anne olacağını sevenleriyle paylaşmıştı. Hamilelik de bi' ayrı yakışmıştı kendisine....

Geçtiğimiz aylarda da anne olacağını sevenleriyle paylaşmıştı. Hamilelik de bi' ayrı yakışmıştı kendisine....

Ha doğdu ha doğacak derken Songül Öden ve Arman Bıçakçı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

Ha doğdu ha doğacak derken Songül Öden ve Arman Bıçakçı çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

Kız bebekleri olan çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.

Kız bebekleri olan çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.

Umarız sağlıklı uzun bir ömrü olur Sone Larin'in.🧿

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