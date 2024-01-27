Başarılı Oyuncu Songül Öden ve Arman Bıçakçı Çiftinin Kızları Dünyaya Geldi

2020 yılında dünyaevine giren Songül Öden ve Arman Bıçakçı çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini aldığımız Songül Öden, bebeğini kucağına aldı. Çiftimizin kızlarına verdiği isim de büyük merak konusu oldu. Detaylar...👇