Sevim Emre, Shop Bombasına Döndüğü Fotoğrafı Paylaşarak Orhan Gencebay'a Olan Aşkını Haykırdı
Sevim Emre, Shop Bombasına Döndüğü Fotoğrafı Paylaşarak Orhan Gencebay'a Olan Aşkını Haykırdı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2mc0A9Iztp/
Orhan Gencebay'ın biricik eşi Sevim Emre, usta sanatçıyla yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Fotoğrafı paylaşırken aşka gelen Sevim Emre'nin açıklaması ve detaylar içeriğimizde...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk müziğindeki eserleriyle büyük etki bırakan Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi hepimiz tanıyoruz.
Evliliklerinde yılları deviren Orhan Gencebay ve Sevim Emre, aşkın vücut bulmuş hali diyebiliriz.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emre, zaman zaman yaptığı photoshoplu paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Sevim Emre, bu sefer de aşka gelip Orhan Gencebay'la fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü ismin "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada ..Rabbim korusun bizi ve tüm seven kalpleri 🧿❤️" açıklamasıyla paylaştığı photoshop bombalı aşk fotoğrafını şöyle bırakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bizler de photoshop dersi vermek ister misiniz?" diye sormak istiyorum kendisine.😊
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda