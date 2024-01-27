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Sevim Emre, Shop Bombasına Döndüğü Fotoğrafı Paylaşarak Orhan Gencebay'a Olan Aşkını Haykırdı

Sevim Emre, Shop Bombasına Döndüğü Fotoğrafı Paylaşarak Orhan Gencebay'a Olan Aşkını Haykırdı

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 15:10

Orhan Gencebay'ın biricik eşi Sevim Emre, usta sanatçıyla yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Fotoğrafı paylaşırken aşka gelen Sevim Emre'nin açıklaması ve detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2mc0A9Iztp/
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Türk müziğindeki eserleriyle büyük etki bırakan Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi hepimiz tanıyoruz.

Türk müziğindeki eserleriyle büyük etki bırakan Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi hepimiz tanıyoruz.

Evliliklerinde yılları deviren Orhan Gencebay ve Sevim Emre, aşkın vücut bulmuş hali diyebiliriz.

Evliliklerinde yılları deviren Orhan Gencebay ve Sevim Emre, aşkın vücut bulmuş hali diyebiliriz.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emre, zaman zaman yaptığı photoshoplu paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emre, zaman zaman yaptığı photoshoplu paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Sevim Emre, bu sefer de aşka gelip Orhan Gencebay'la fotoğraflarını paylaştı.

Sevim Emre, bu sefer de aşka gelip Orhan Gencebay'la fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü ismin "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada ..Rabbim korusun bizi ve tüm seven kalpleri 🧿❤️" açıklamasıyla paylaştığı photoshop bombalı aşk fotoğrafını şöyle bırakalım.

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"Bizler de photoshop dersi vermek ister misiniz?" diye sormak istiyorum kendisine.😊

"Bizler de photoshop dersi vermek ister misiniz?" diye sormak istiyorum kendisine.😊

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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