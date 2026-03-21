Bayramda Hava Durumu: Yağmur Tüm Yurdu Esir Alacak
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi günü için yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yağışlar tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, ülkenin geneli çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerde karla karışık yağmur da bekleniyor. Megakent İstanbul’da yağmur gün boyu etkisini sürdürecek.
Mart ayının başında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları bayramla birlikte hızlı düştü.
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
21 Mart Cumartesi Hava Durumu
