Bayramda Hava Durumu: Yağmur Tüm Yurdu Esir Alacak

İsmail Kahraman
21.03.2026 - 09:03

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi günü için yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yağışlar tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, ülkenin geneli çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerde karla karışık yağmur da bekleniyor. Megakent İstanbul’da yağmur gün boyu etkisini sürdürecek.

Mart ayının başında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları bayramla birlikte hızlı düştü.

Bayramın birinci günü yurt genelinde etkili olan yağışların ikinci günde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış şeklinde, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması; Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında ise kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 Mart Cumartesi Hava Durumu

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
