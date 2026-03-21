Bodrum’da Lüks Marinada Çıkan Yangında Milyonluk Tekneler Kül Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 08:32

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Yalıkavak Marina’da yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisi ile kısa sürede yayılan alevler tekneleri sardı. Marinada demirli 5 tekne yanarken, ekipler ise yangını söndürmek için müdahale etti.

Yalıkavak Marina’da bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Rüzgârla büyüyen yangın, yandaki diğer teknelere de sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı.

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Boyları yaklaşık 20 metre civarındaki teknelerdeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kuvvetli rüzgârla zaman zaman büyüyen alevler, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
