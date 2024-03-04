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'Başımıza Ne Geldiyse Bu Kapalılardan Geldi' Diyen Kişi Polisi Tehdit Etti: 'Hakkari'ye Sürdürürüm'

'Başımıza Ne Geldiyse Bu Kapalılardan Geldi' Diyen Kişi Polisi Tehdit Etti: 'Hakkari'ye Sürdürürüm'

Polis Zonguldak Tehdit
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 18:00

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan olayda, vatandaş ile bir market çalışanı arasında çıkan tartışma büyüyerek olay yerine polis ekipleri geldi.

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İHA'da yer alan habere göre, K.D. isimli bir vatandaş marketten satın almak istediği ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğunu fark etti. Fiyatların farklı olduğunu belirten K.D. ayrıca da arkadaşının kendisine satın aldığı sigarayı da değiştirmek istedi.

İHA'da yer alan habere göre, K.D. isimli bir vatandaş marketten satın almak istediği ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğunu fark etti. Fiyatların farklı olduğunu belirten K.D. ayrıca da arkadaşının kendisine satın aldığı sigarayı da değiştirmek istedi.

Markette kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D., Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi.

Markette kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D., Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi.

Tartışmanın büyümesi ile de olay yerine polis ekipleri geldi.

Polis ekiplerinin geldiği anlarda ise, nur D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi.

Polis ekiplerinin geldiği anlarda ise, nur D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi.

Onur D. polis ekiplerini tehdit ettikten sonra da kasiyer olarak çalışan Ö.B.’yi kast ederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” dedi.

Yine İHA'da yer alan habere göre ise, gözaltına alınan Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anlık sinirle yaptıklarından pişman olduğunu dile getirdi. İfadesi alınan ve özür dileyen Onur D. serbest bırakıldı.

Yine İHA'da yer alan habere göre ise, gözaltına alınan Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anlık sinirle yaptıklarından pişman olduğunu dile getirdi. İfadesi alınan ve özür dileyen Onur D. serbest bırakıldı.

İşte yaşanan o anlar: 👇

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