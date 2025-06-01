Bambaşka Biri Olmuş: Kısmetse Olur Şeydanur'un Son Halini Görenler Tanımakta Güçlük Çekti!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü son dönemin en ses getiren yapımlarından biri olmuştu. Uzun bir aranın ardından YouTube'da yayınlanmaya başlayan programla birlikte yine pek çok isim hayatımıza girmişti. Bunlarda biri de Şeydanur Tunç olmuştu.
Yarışmadaki tavırlarıyla sıkça gündem yaratan Şeydanur sıkça değiştirdiği tarzıyla da dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan Çağrı'yla dans ederken videosu paylaşılan Şeydanur'un son haliyse görenleri şoke etti.
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2017'de izdivaç programlarının ülkemizde yasaklanmasıyla final yapmak zorunda kalan Kısmetse Olur yepyeni formatıyla YouTube'a dönmüştü.
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Özellikle ilk sezonuyla epey ilgi çeken, 9 gelin ve 9 damat adayının yer aldığı programa damga vuran isimlerden biri de Şeydanur olmuştu.
Şeydanur yarışmadaki birliktelikleriyle sıkça adlarından söz ettiren Çağrı'yla bir araya geldi.
Önce o anları bi' görelim...
Sonra da Şeydanur'un yeni tarzındaki son haline bakalım 👇
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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