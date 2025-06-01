Bambaşka Biri Olmuş: Kısmetse Olur Şeydanur'un Son Halini Görenler Tanımakta Güçlük Çekti!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü son dönemin en ses getiren yapımlarından biri olmuştu. Uzun bir aranın ardından YouTube'da yayınlanmaya başlayan programla birlikte yine pek çok isim hayatımıza girmişti. Bunlarda biri de Şeydanur Tunç olmuştu.

Yarışmadaki tavırlarıyla sıkça gündem yaratan Şeydanur sıkça değiştirdiği tarzıyla da dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan Çağrı'yla dans ederken videosu paylaşılan Şeydanur'un son haliyse görenleri şoke etti.