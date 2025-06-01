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Bambaşka Biri Olmuş: Kısmetse Olur Şeydanur'un Son Halini Görenler Tanımakta Güçlük Çekti!

Bambaşka Biri Olmuş: Kısmetse Olur Şeydanur'un Son Halini Görenler Tanımakta Güçlük Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 17:27

Kısmetse Olur Aşkın Gücü son dönemin en ses getiren yapımlarından biri olmuştu. Uzun bir aranın ardından YouTube'da yayınlanmaya başlayan programla birlikte yine pek çok isim hayatımıza girmişti. Bunlarda biri de Şeydanur Tunç olmuştu. 

Yarışmadaki tavırlarıyla sıkça gündem yaratan Şeydanur sıkça değiştirdiği tarzıyla da dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan Çağrı'yla dans ederken videosu paylaşılan Şeydanur'un son haliyse görenleri şoke etti.

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2017'de izdivaç programlarının ülkemizde yasaklanmasıyla final yapmak zorunda kalan Kısmetse Olur yepyeni formatıyla YouTube'a dönmüştü.

2017'de izdivaç programlarının ülkemizde yasaklanmasıyla final yapmak zorunda kalan Kısmetse Olur yepyeni formatıyla YouTube'a dönmüştü.

Programı izlemeyenlerin bile birçok konuya hakim olduğu yapım 5 yıl sonra yeniden fanlarlarıyla buluşmuştu. 

Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde kaos, entrika, gözyaşı, yeni aşklar ve ayrıklar yine doyasıya işlenmişti.

Özellikle ilk sezonuyla epey ilgi çeken, 9 gelin ve 9 damat adayının yer aldığı programa damga vuran isimlerden biri de Şeydanur olmuştu.

Özellikle ilk sezonuyla epey ilgi çeken, 9 gelin ve 9 damat adayının yer aldığı programa damga vuran isimlerden biri de Şeydanur olmuştu.

Çıkışlarıyla, tarzı-tavırlarıyla, e bir de yeni aşkları ve ayrılıklarıyla adından sıkça söz ettiren Şeydanur Tunç 'Adayımı bir ömür benimle yaşlanabilecek, mizah seviyesi yüksek çılgın bir aday olarak arıyorum. İnşallah bulurum. Genç yaşta anne olmak istiyorum' sözleriyle akıllara kazınmıştı.

Şeydanur yarışmadaki birliktelikleriyle sıkça adlarından söz ettiren Çağrı'yla bir araya geldi.

Şeydanur yarışmadaki birliktelikleriyle sıkça adlarından söz ettiren Çağrı'yla bir araya geldi.

İkilinin bu videosundan sonra popüler yarışmacılardan Şeydanur Tunç'un son hali görenleri epey şaşırttı. Son olarak bakır renk saçlarıyla gördüğümüz Şeydanur eski platin sarısı saçlarına geri dönmüş!

Önce o anları bi' görelim...

Sonra da Şeydanur'un yeni tarzındaki son haline bakalım 👇

Sonra da Şeydanur'un yeni tarzındaki son haline bakalım 👇
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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