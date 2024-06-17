'Balayına Gittiler' Denmişti: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Hakkındaki Evlilik İddiası Fake Çıktı!
'Balayına Gittiler' Denmişti: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Hakkındaki Evlilik İddiası Fake Çıktı!
Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında ortaya atılan evlilik iddiası çok konuşuldu. Dizinin final yapmasının ardından soluğu İspanya'da alan çiftin balayı için Marbella'ya gittiği öne sürülmüştü. Magazin dünyasını çalkalayan iddianın ardından flaş açıklama geldi. İşte son gelişmeler...
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Ekranların sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sık sık magazini çalkalayacak konular ortaya atılıyor.
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Çiftimiz bu kez de evlilik iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
Herkesi şokta bırakan iddianın hemen ardından çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:
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