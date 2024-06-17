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'Balayına Gittiler' Denmişti: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Hakkındaki Evlilik İddiası Fake Çıktı!

'Balayına Gittiler' Denmişti: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Hakkındaki Evlilik İddiası Fake Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 14:28

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında ortaya atılan evlilik iddiası çok konuşuldu. Dizinin final yapmasının ardından soluğu İspanya'da alan çiftin balayı için Marbella'ya gittiği öne sürülmüştü. Magazin dünyasını çalkalayan iddianın ardından flaş açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

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Ekranların sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sık sık magazini çalkalayacak konular ortaya atılıyor.

Ekranların sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sık sık magazini çalkalayacak konular ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde aynı evde yaşamaya başlamışlardı! Buyrunuz detaylara buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Çiftimiz bu kez de evlilik iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çiftimiz bu kez de evlilik iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla tatil için yurt dışını tercih eden Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir İspanya-Marbella'ya uçtu. Burada evlendikleri ve balayı yaptıkları öne sürüldü.

Herkesi şokta bırakan iddianın hemen ardından çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

Herkesi şokta bırakan iddianın hemen ardından çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

''Evlilik doğru değil, evlenmediler, İspanya'da sadece tatildeler.''

Yakın bir zamanda da kendilerine bu konuda soru sorulunca kaçacak yer aramışlardı! Bakınız👇🏻

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