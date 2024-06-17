İlk Adımı Onlar Atmış! Bir Zamanlar Kocalarına Evlenme Teklifi Ettiğini Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü Kadın
İlk Adımı Onlar Atmış! Bir Zamanlar Kocalarına Evlenme Teklifi Ettiğini Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü Kadın
İlk adımı onlar atmış! Bir zamanlar eşleri olan isimlere evlenme teklifi etmiş veya ilk adımı atarak hala mutlu birlikteliklerini sürdürmeyi başaran ünlülere birlikte bakalım👇
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1. Rita Ora, şimdiki kocası Taika Waititi'ye evlenme teklif etti.
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2. Pink, bir motokros etkinliğinde yarışırken sevgilisi Carey'e evlenme teklif etti.
3. Kristen Bell, Dax Shepard'a 10 yıl önce evlilik teklifi etmiş.
4. Jodie Turner-Smith Joshua Jackson’a evlenme teklifi etmiş.
5. Britney Spears, Kevin Federline’a evlenme teklifi etmiş! İkilinin 17 ve 18 yaşında iki oğlu var.
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6. Diane von Furstenberg 22 yıl önce Barry Diller’a evlenme teklifi etmiş.
7. Sarah Snook, şimdiki eşi Dave Lawson’a iki yıl önce teklifte bulunmuş.
8. Sarah Snook, şimdiki eşi Dave Lawson’a iki yıl önce teklifte bulunmuş.
9. Haley Lu Richardson 2018 yılında Brett Dier'e evlenme teklif etmiş ancak çift iki yıl sonra ayrılmış.
10. Elizabeth Taylor'ın yedi kocası oldu ama sadece birine evlenme teklif etti. Kendisinden 20 yaş büyük İngiliz aktör Michael Wilding'e evlenme teklif etti.
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