Bakan Konvoyunun Sel Performansı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kerimcan Durmaz'ın Kurtlar Vadisi Müziğiyle Racon Kestiği Erilcan Halleri "Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin" Dedirtti

Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!

Kafir ile Fakiri Karıştıran Çocuktan Babasının 'Fakir Olsam Beni Yine Sever misin?' Sorusuna Cevap: 'Hayır'