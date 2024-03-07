Bakan Konvoyunun Sel Performansı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konvoyunun Antalya ziyareti sırasında sel suları arasında ilerlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Antalya'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, çakarlı lüks araçların sel suları arasında ilerlemeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Twitter (X) hesapları üzerinden paylaşım yapan 'haber' sayfaları görüntüleri 'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait konvoy' ifadeleriyle paylaştı.
Sosyal medyada yayılan bilginiz aksine araç konvoyunun 2 gün önce (5 Mart) programı kapsamında Antalya'ya giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ait olduğu ortaya çıktı.
Görüntülerde Tunç'un konvoyunun sel suları arasında güçlükle ilerlediği anlar yer aldı. 🎥
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