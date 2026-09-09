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Aziz Yıldırım Yönetimi Acun Ilıcalı'nın Locası İçin Tekrar Mahkemeye Başvurdu

Aziz Yıldırım Yönetimi Acun Ilıcalı'nın Locası İçin Tekrar Mahkemeye Başvurdu

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı Fenerbahçe
Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 16:51
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Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locasıyla ilgili tedbir kararını bir kez daha yargıya taşıdı. Kulüp, 8 Eylül Salı günü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'ne dilekçe verdi. Aynı talebi geçen hafta Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi reddetmişti. Av. Dr. O. Hakan Öncel imzalı açıklama, kapalı dosyaya yapılan bu başvuruyu usule aykırı buluyor.

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Fenerbahçe yönetimi, 4 Eylül Cuma günü ikinci kez esas mahkemesine başvurmuş, ancak mahkeme loca konusunda yapılan başvuruyu yeniden reddetmişti.

Fenerbahçe yönetimi, 4 Eylül Cuma günü ikinci kez esas mahkemesine başvurmuş, ancak mahkeme loca konusunda yapılan başvuruyu yeniden reddetmişti.

Locaya ilişkin esas dava 2 Eylül'de Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde, E.2026/572 sayılı dosyayla açıldı. Kulüp iki gün sonra, bu kez ikinci defa, aynı mahkemeden tedbirin kaldırılmasını istedi. Mahkeme 4 Eylül Cuma günü verdiği ara kararla tedbirin devamına hükmetti.

Kulüp, incelemesi bitmiş ve kapanmış istinaf dosyasına 8 Eylül'de yeni bir dilekçe sundu.

Kulüp, incelemesi bitmiş ve kapanmış istinaf dosyasına 8 Eylül'de yeni bir dilekçe sundu.

İhtiyati tedbir kararı, aynı dairenin E.2026/1486 sayılı dosyasında kesin olarak verilmişti. İnceleme tamamlanmış, dosya kapanmıştı. Fenerbahçe vekilleri 8 Eylül'de bu dosyaya başvurup ret kararının kaldırılmasını istedi. Kulüp ağustos sonunda aynı tedbir için Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru yapmıştı.

Böylece loca konusunda daha önce verilen mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe yönetimi tarafından dün yapılan başvuruyla konu yeniden yargıya taşınmış oldu. Avukat Öncel, esas dava açıldıktan sonra tedbirin yalnızca o mahkemede tartışılabileceğini söylüyor.

Böylece loca konusunda daha önce verilen mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe yönetimi tarafından dün yapılan başvuruyla konu yeniden yargıya taşınmış oldu. Avukat Öncel, esas dava açıldıktan sonra tedbirin yalnızca o mahkemede tartışılabileceğini söylüyor.

Öncel'e göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu bu talepleri asıl davaya bakan mahkemeye bırakıyor. Kapalı istinaf dosyasından yeniden inceleme istemek, ona göre görev ve yetki kurallarını ihlal ediyor. Metne göre başvuru, esas mahkemenin ret kararından sonuç alınamayınca yapıldı. Açıklama 'Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım' cümlesiyle bitiyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
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