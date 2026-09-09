Aziz Yıldırım Yönetimi Acun Ilıcalı'nın Locası İçin Tekrar Mahkemeye Başvurdu
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Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locasıyla ilgili tedbir kararını bir kez daha yargıya taşıdı. Kulüp, 8 Eylül Salı günü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'ne dilekçe verdi. Aynı talebi geçen hafta Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi reddetmişti. Av. Dr. O. Hakan Öncel imzalı açıklama, kapalı dosyaya yapılan bu başvuruyu usule aykırı buluyor.
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Fenerbahçe yönetimi, 4 Eylül Cuma günü ikinci kez esas mahkemesine başvurmuş, ancak mahkeme loca konusunda yapılan başvuruyu yeniden reddetmişti.
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Kulüp, incelemesi bitmiş ve kapanmış istinaf dosyasına 8 Eylül'de yeni bir dilekçe sundu.
Böylece loca konusunda daha önce verilen mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe yönetimi tarafından dün yapılan başvuruyla konu yeniden yargıya taşınmış oldu. Avukat Öncel, esas dava açıldıktan sonra tedbirin yalnızca o mahkemede tartışılabileceğini söylüyor.
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