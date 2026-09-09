Aziz Yıldırım Yönetimi Acun Ilıcalı'nın Locası İçin Tekrar Mahkemeye Başvurdu

Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locasıyla ilgili tedbir kararını bir kez daha yargıya taşıdı. Kulüp, 8 Eylül Salı günü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'ne dilekçe verdi. Aynı talebi geçen hafta Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi reddetmişti. Av. Dr. O. Hakan Öncel imzalı açıklama, kapalı dosyaya yapılan bu başvuruyu usule aykırı buluyor.