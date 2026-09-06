Mahkeme Kararı da Yetmedi: Acun Ilıcalı’nın Locasına Engel!

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin loca konusunda hafta içerisinde mahkemeye yeni bir başvuru yaptığı öğrenildi. Ancak yönetimin yaptığı bu başvurunun da mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Böylece yönetimin loca konusunda yaptığı başvurulardan ikincisi de sonuçsuz kaldı. Mahkeme kararına rağmen locanın fiilen kullanılamaması ise yaşanan krizi yeniden gündeme taşıdı.