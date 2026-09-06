Mahkeme Kararı da Yetmedi: Acun Ilıcalı’nın Locasına Engel!
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, sahadaki mücadelenin yanı sıra Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşanan gelişmeyle de gündeme geldi. Mahkeme kararına rağmen locanın kullanılmasına izin verilmediği belirtilirken, loca önünde bekletilen yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi dikkat çekti. Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili yaptığı yeni başvurunun da mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşanan kriz yeniden gündeme geldi.
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Aziz Yıldırım yönetiminin ikinci başvurusu da reddedildi.
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