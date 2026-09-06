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Mahkeme Kararı da Yetmedi: Acun Ilıcalı’nın Locasına Engel!

Mahkeme Kararı da Yetmedi: Acun Ilıcalı’nın Locasına Engel!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 13:57 Son Güncelleme: 06.09.2026 - 14:01
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, sahadaki mücadelenin yanı sıra Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşanan gelişmeyle de gündeme geldi. Mahkeme kararına rağmen locanın kullanılmasına izin verilmediği belirtilirken, loca önünde bekletilen yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi dikkat çekti. Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili yaptığı yeni başvurunun da mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşanan kriz yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşanan kriz yeniden gündeme geldi.

Mahkeme kararını uygulamak üzere adli makamlarla birlikte stadyuma gelen kişilerin locayı kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Aziz Yıldırım yönetiminin aldığı önlem doğrultusunda locanın önünde yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibinin bekletildiği öğrenildi. Böylece Acun Ilıcalı’nın locasından maçı izlemek isteyen kişilerin içeri girmesi engellendi.

Daha önce de kullanımı nedeniyle tartışmaların yaşandığı locanın, mahkeme kararına rağmen yeniden kullanılamaz durumda bırakıldığı öne sürüldü. Locanın daha önce tahrip edildiği de iddialar arasında yer aldı.

Aziz Yıldırım yönetiminin ikinci başvurusu da reddedildi.

Aziz Yıldırım yönetiminin ikinci başvurusu da reddedildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin loca konusunda hafta içerisinde mahkemeye yeni bir başvuru yaptığı öğrenildi. Ancak yönetimin yaptığı bu başvurunun da mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Böylece yönetimin loca konusunda yaptığı başvurulardan ikincisi de sonuçsuz kaldı. Mahkeme kararına rağmen locanın fiilen kullanılamaması ise yaşanan krizi yeniden gündeme taşıdı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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