Aynı Anda 10 Kişiyle Maç Yapıp Tüm Müsabakaları Kazanan Satranç Ustası

Kaynak: https://twitter.com/historyinmemes/st...
Almaya'da 10 rakiple aynı anda satranç maçı yapan Tunde Onakoya, 10 maçı da kazandı. Rahat tavırlarıyla maç yaptığı anlar sosyal medyada viral olurken bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nijeryalı satranç ustası Tunde Onakoya Almanya'da aynı anda 10 kişiyle satranç oynadı.
Rahat tavrıyla dikkat çeken Onakoya, 10 rakibinin 10'unu da yendi.
Videonun tamamını sizler için şöyle bırakalım.👇
Yorumlar da gecikmedi...
"Hareket şekli patronun kendisi olduğunu biliyor gibi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Satranç oyuncularını seviyorum. İnsanlığın henüz tamamen aptallaşmadığına dair umut var."
"Bunu bir kez denedim, muhteşem bir şekilde hepsini kaybettim."
"Adam 'Queen's Gambit'in gerçek hayattaki versiyonunu yapıyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda