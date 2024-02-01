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Aynı Anda 10 Kişiyle Maç Yapıp Tüm Müsabakaları Kazanan Satranç Ustası

Aynı Anda 10 Kişiyle Maç Yapıp Tüm Müsabakaları Kazanan Satranç Ustası

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.02.2024 - 15:26

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Almaya'da 10 rakiple aynı anda satranç maçı yapan Tunde Onakoya, 10 maçı da kazandı. Rahat tavırlarıyla maç yaptığı anlar sosyal medyada viral olurken bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/historyinmemes/st...
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Nijeryalı satranç ustası Tunde Onakoya Almanya'da aynı anda 10 kişiyle satranç oynadı.

Nijeryalı satranç ustası Tunde Onakoya Almanya'da aynı anda 10 kişiyle satranç oynadı.

Rahat tavrıyla dikkat çeken Onakoya, 10 rakibinin 10'unu da yendi.

Rahat tavrıyla dikkat çeken Onakoya, 10 rakibinin 10'unu da yendi.

Videonun tamamını sizler için şöyle bırakalım.👇

Yorumlar da gecikmedi...

Yorumlar da gecikmedi...
twitter.com

'Bu adam başkan ya da general olmalı.'

"Hareket şekli patronun kendisi olduğunu biliyor gibi."

"Hareket şekli patronun kendisi olduğunu biliyor gibi."
twitter.com
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"Satranç oyuncularını seviyorum. İnsanlığın henüz tamamen aptallaşmadığına dair umut var."

"Satranç oyuncularını seviyorum. İnsanlığın henüz tamamen aptallaşmadığına dair umut var."
twitter.com

"Bunu bir kez denedim, muhteşem bir şekilde hepsini kaybettim."

"Bunu bir kez denedim, muhteşem bir şekilde hepsini kaybettim."
twitter.com

"Adam 'Queen's Gambit'in gerçek hayattaki versiyonunu yapıyor."

"Adam 'Queen's Gambit'in gerçek hayattaki versiyonunu yapıyor."
twitter.com

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