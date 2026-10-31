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Başkalarının Hayatı Bu Akşam Var mı? 31 Ekim Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Başkalarının Hayatı Bu Akşam Var mı? 31 Ekim Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 10:39
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Başkalarının Hayatı bu akşam var mı, neden yok? Star TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin 31 Ekim 2026 Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olması üzerine izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Ekim Star TV yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...

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Başkalarının Hayatı bu akşam var mı, yok mu?

Başkalarının Hayatı bu akşam var mı, yok mu?

Başkalarının Hayatı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Ancak ekrana gelecek bölüm yeni bölüm değil, tekrar olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 31 Ekim akşamı hikâyenin devamını izleyemeyecek.

Star TV'nin yayın planına göre dizinin önceki bölümlerinden biri yeniden ekranlara gelecek.

Başkalarının Hayatı neden yok?

Başkalarının Hayatı neden yok?

Başkalarının Hayatı'nın 31 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yerine farklı bir yapım ekrana gelmeyecek. Star TV, saat 20.00 kuşağında Başkalarının Hayatı dizisinin tekrar bölümüne yer verecek.

Kanal tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yeni bölümün yayınlanmama nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
images.ntv.com.tr

Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

31 Ekim'de tekrar bölümüyle ekrana gelecek dizinin, yayın planında yeni bir değişiklik yapılmaması halinde 7 Kasım Cumartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.

Ancak Star TV tarafından paylaşılan bilgilerde yeni bölüm tarihi kesin olarak doğrulanmadığı için kanalın güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

31 Ekim Cumartesi Star TV Yayın Akışı

31 Ekim Cumartesi Star TV Yayın Akışı

08:30 Başkalarının Hayatı

11:00 Tuzlu Kahve

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı (tkr)

22:45 Tuzlu Kahve

01:30 Sevdiğim Sensin

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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