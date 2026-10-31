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Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim Kanal D Yayın Akışı

Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim Kanal D Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 10:44
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Güller ve Günahlar bu akşam var mı, neden yok? Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 31 Ekim 2026 Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olması üzerine izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Ekim Kanal D yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...

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Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu?

Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu?

Güller ve Günahlar, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Ancak ekrana gelecek bölüm yeni bölüm değil, tekrar olacak.

Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 31 Ekim akşamı hikâyenin devamını izleyemeyecek. Kanal D'nin yayın planına göre dizinin önceki bölümlerinden biri yeniden ekranlara gelecek.

Güller ve Günahlar neden yok?

Güller ve Günahlar neden yok?

Güller ve Günahlar'ın 31 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yerine farklı bir yapım ekrana gelmeyecek. Kanal D, saat 20.00 kuşağında Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümüne yer verecek.

Kanal D tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yeni bölümün yayınlanmama nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünün yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi. Dizinin 31 Ekim'de tekrar bölümüyle ekrana gelmesinin ardından gözler Kanal D'nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı yayın akışına çevrildi.

Yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı, kanalın güncel yayın planıyla belli olacak.

31 Ekim Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

31 Ekim Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Daha 17

16:00 Haysiyet

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (tkr)

23:15 Daha 17

01:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

03:30 Müzik Arası

04:45 Üç Kız Kardeş

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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