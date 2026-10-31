Güller ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim Kanal D Yayın Akışı
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Güller ve Günahlar bu akşam var mı, neden yok? Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 31 Ekim 2026 Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olması üzerine izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Ekim Kanal D yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...
Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu?
Güller ve Günahlar neden yok?
Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
31 Ekim Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
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