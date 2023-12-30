''Atatürk'' Krizine İlişkin Konuşan Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Baş Suçlu Erdoğan'
''Atatürk'' Krizine İlişkin Konuşan Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Baş Suçlu Erdoğan'
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan krizin yankıları halen devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu savundu.
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Olayın üzerinden saatler geçmesine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sessizliğini korurken, CHP Lideri Özgür Özel 'Atatürk' krizine ilişkin konuştu.
Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara söz konusu maçın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de, adında Atatürk geçen bir stadyumda oynanması gerektiği yönünde çağrı yaptığını anımsattı. İzmir Atatürk Stadyumu'nu işaret eden Özel, müsabakanın yalnızca istisna olarak KKTC'de oynanabileceğini savundu.
Dün gece yaşanan krize ilişkin Özel, şunları söyledi: ''Aylardır diyorum ki FB-GS Süper Kupa maçı yapacaksa 100. yılda Türkiye dışında oynayamaz. Yurt dışında yapacaksanız KKTC'de olur. Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan'da hiç olmaz. Hepimiz utandık, çok tepkiliyiz. Burada suç ne kulüplerde ne de TFF Başkanı'nda. Suç Erdoğan'dandır. Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Erdoğan'dır. Tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere ve kupayı oraya yollayan hadsizlere kulüpler haddini bildirmiştir.''
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