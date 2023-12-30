''Atatürk'' Krizine İlişkin Konuşan Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Baş Suçlu Erdoğan'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan krizin yankıları halen devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu savundu.