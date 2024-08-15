Assos Gezi Rehberi: Çanakkale'nin Tarihle Harmanlanan Büyülü Köşesini Keşfetmeye Hazır Olun!

Assos, tarih öncesi dönemlere uzanan derin bir geçmişi barındırır. Antik Çağ'da önemli bir filozofun, Aristoteles'in, öğrencilerine ders verdiği yer olan bu beldenin taşları hala bu bilgelikten izler taşır. Burada, zamanın yıkıcı etkisine rağmen ayakta kalan Athena Tapınağı, antik tiyatro ve surlar, Assos'un tarihini ziyaretçilere tanıtır.

Assos Kalesi, beldeye hakim bir noktada yer alır. M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş olan bu kale, Assos'un görkemli manzarasını gözler önüne serer. Kaleye çıkan yol boyunca antik dönemlere ait yapılar ve taşlarla karşılaşabilir, kalenin zirvesine ulaştığınızda ise Ege Denizi'nin mavi sularına karşı soluklanabilirsiniz.