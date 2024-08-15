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Assos Gezi Rehberi: Çanakkale'nin Tarihle Harmanlanan Büyülü Köşesini Keşfetmeye Hazır Olun!

Assos Gezi Rehberi: Çanakkale'nin Tarihle Harmanlanan Büyülü Köşesini Keşfetmeye Hazır Olun!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 14:46

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, antik kentin kalıntıları ve mavi sularıyla büyüleyen Assos, sizleri Çanakkale'nin nefes kesici manzaraları ve sakin yaşamıyla buluşturuyor. Eski ve yeni, tarih ve doğa, deniz ve taş arasında mükemmel bir denge yakalayan Assos, unutulmaz bir seyahat deneyimi için sizi bekliyor.

Assos gezi rehberi ayağınıza geldi!

Assos'un Tarihi Dokusu

Assos'un Tarihi Dokusu

Assos, tarih öncesi dönemlere uzanan derin bir geçmişi barındırır. Antik Çağ'da önemli bir filozofun, Aristoteles'in, öğrencilerine ders verdiği yer olan bu beldenin taşları hala bu bilgelikten izler taşır. Burada, zamanın yıkıcı etkisine rağmen ayakta kalan Athena Tapınağı, antik tiyatro ve surlar, Assos'un tarihini ziyaretçilere tanıtır.

Assos Kalesi, beldeye hakim bir noktada yer alır. M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş olan bu kale, Assos'un görkemli manzarasını gözler önüne serer. Kaleye çıkan yol boyunca antik dönemlere ait yapılar ve taşlarla karşılaşabilir, kalenin zirvesine ulaştığınızda ise Ege Denizi'nin mavi sularına karşı soluklanabilirsiniz.

Mavi Bayraklı Sahiller

Mavi Bayraklı Sahiller

Assos, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda kristal berraklığındaki sularıyla da ünlüdür. Belde, mavi bayraklı plajları ve temiz deniziyle bilinir. Sıcak yaz aylarında Assos'un serin sularında yüzmek, tatilinizi mükemmel hale getirecektir hiç şüphesiz. 

Assos'daki mavi bayraklı plajlara sahip otellerde konaklayabilir, Behramkale Köyü'ndeki otellerde denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Assos'ta Konaklama ve Yeme İçme

Assos'ta Konaklama ve Yeme İçme

Assos, ziyaretçilerine çeşitli konaklama seçenekleri sunar. Tarihi taş evlerde konaklama imkanı sunan oteller, misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatır. Ayrıca belde, lüks otellerden pansiyonlara kadar geniş bir yelpazede konaklama alternatifleri sunar.

Assos, yerel lezzetler konusunda da zengindir. Deniz mahsulleri ve Ege mutfağına özgü yemekler, ziyaretçilere lezzetli bir serüven sunar. Özellikle balıklar ve zeytinyağlılar, Assos'un mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Assos'a Ulaşım

Assos'a Ulaşım

Assos'a ulaşım, Türkiye'nin birçok noktasından oldukça kolaydır. Özellikle Çanakkale ve İzmir üzerinden yapılan ulaşımlarla, bu eşsiz beldeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çanakkale merkeze 87 kilometre uzaklıkta olup, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Behramkale Köyü sınırları içerisindedir ve karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır.

İstanbul'dan Assos'a gelmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmeniz gerekir. Bunun için hem karayolunu hem de feribotları tercih edebilirsiniz. 

Arabayla İstanbul Assos arası 6-7 saat, İzmir Assos ise 3-4 saat sürebilir.

Otobüsle ulaşım sağlayacak kişiler, Çanakkale'ye geldikten sonra Ayvacık, Küçükkuyu veya Altınoluk'tan Assos'a saat başı kalkan minibüsleri veya taksileri tercih edebilir.

Assos'ta Yapılacak Aktiviteler

Assos'ta Yapılacak Aktiviteler

Assos, sakin bir tatilin yanı sıra, birçok aktiviteye de ev sahipliği yapar. Dalış, yürüyüş, bisiklet turu gibi farklı seçeneklerle, tatilinizi daha aktif hale getirebilirsiniz.

Assos, yerel ürünler ve el işi ürünlerin satıldığı küçük dükkanlarla doludur. Zeytin, zeytinyağı, el işlemesi ürünler ve yöresel kıyafetler, alışveriş seçenekleri arasında yer alır.

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