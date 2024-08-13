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Hem Gezeyim Hem de Tatil Yapayım Diyenlere: Ege’de Görülmesi Gereken 12 Antik Kent

etiket Hem Gezeyim Hem de Tatil Yapayım Diyenlere: Ege’de Görülmesi Gereken 12 Antik Kent

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:06

Ege Bölgesi, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleri ile her yıl herkesin gözdesi. Antik kentlerin büyüleyici atmosferinde tarihe yolculuk yapmak aynı zamanda muhteşem plajlarda denizin tadını çıkarmak isteyenler için Ege adeta bir cennet. 

Valizinizi hazırlayın ve Ege’nin büyüleyici antik kentlerini keşfetmeye çıkın!

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1. Patara Antik Kenti - Kalkan

1. Patara Antik Kenti - Kalkan

Ege bölgesinin en önemli antik kentlerinden biri olan Patara, Kalkan’a sadece 17 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Antik tiyatrosu, deniz feneri ve kum tepeleri ile ünlü olan Patara tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir yer. Ayrıca Patara Plajı’nın incecik kumlarında güneşlenip serin sularda yüzmek tatilinize ayrı bir keyif katacak.

2. Xanthos - Kaş

2. Xanthos - Kaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos, Kaş’a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. Likya uygarlığının başkenti olan bu antik kent kaya mezarları ve harika manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Xanthos’un tarihi, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanır ve buradaki kalıntılar arasında tiyatro, agora ve çeşitli tapınaklar bulunmaktadır. Xanthos’u gezerken geçmişin izlerini her adımda hissedeceksiniz.

3. Letoon - Kaş

3. Letoon - Kaş

Xanthos’un kutsal alanı olan Letoon, Kaş’a oldukça yakın bir konumda. Üç tapınak ve bir tiyatrodan oluşan bu antik kent mitolojik hikayeleri ve etkileyici kalıntıları ile ünlü. Leto, Artemis ve Apollon'a adanmış bu kutsal alanda antik dünyanın dini ritüellerine tanıklık edebilirsiniz. Letoon’da yer alan yazıtlar Likya dilinin çözümlenmesinde büyük önem taşır.

4. Tlos - Fethiye

4. Tlos - Fethiye

Fethiye’ye 35 kilometre mesafede bulunan Tlos, Likya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Akropolü, stadyumu ve tiyatrosu ile dikkat çeken bu antik kent aynı zamanda harika bir manzaraya sahip. Efsanevi kahraman Bellerophon'un yaşadığı yer olarak bilinen Tlos, tarih ve mitolojinin iç içe geçtiği bir mekandır.

5. Telmessos - Fethiye

5. Telmessos - Fethiye

Fethiye’nin merkezinde bulunan Telmessos, antik tiyatrosu ve kaya mezarları ile bilinir. Özellikle Amintas Kral Mezarları ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca yerler arasında. Telmessos antik kentinde yer alan tiyatro Roma döneminden kalma ve oldukça iyi korunmuş durumdadır. Ayrıca burada deniz kıyısında yürüyüş yaparak gün batımının tadını çıkarabilirsiniz.

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6. Kaunos - Dalyan

6. Kaunos - Dalyan

Dalyan’da yer alan Kaunos antik kenti kaya mezarları ve antik tiyatrosu ile ünlü. Dalyan Nehri kıyısında yer alan bu antik kent doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Kaunos antik kentinde yer alan Akropolis, tiyatro ve agora ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca yapılar arasındadır.

7. Knidos - Datça

7. Knidos - Datça

Datça Yarımadası’nın ucunda yer alan Knidos antik tiyatrosu ve harika deniz manzarası ile büyüleyici bir yer. Afrodit Tapınağı da bu antik kentin önemli yapılarından biri. Knidos, antik dönemde bilim ve sanatın merkezi olarak bilinirdi ve burada Eudoxos gibi ünlü bilim insanları yaşamıştır. Knidos’un eşsiz manzarası eşliğinde antik tiyatroda oturup denizi seyretmek unutulmaz bir deneyim olacak.

8. Ephesos - Selçuk

8. Ephesos - Selçuk

Ege’nin en ünlü antik kentlerinden biri olan Ephesos, Selçuk ilçesinde yer alır. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Artemis Tapınağı gibi yapıları ile tarih meraklılarını kendine çeker. Ephesos, Roma döneminin en önemli ticaret merkezlerinden biri olup büyük bir liman kentiydi. Efes’i gezerken geçmişin ihtişamını ve antik dünyanın büyüleyici atmosferini hissedeceksiniz.

9. Milet - Didim

9. Milet - Didim

Didim yakınlarında bulunan Milet antik kenti Büyük Tiyatrosu ve Milet Müzesi ile ünlüdür. Aynı zamanda felsefeci Thales’in de doğduğu yer olarak bilinir. Milet antik kentinde yer alan tiyatro 15.000 kişilik kapasitesi ile antik dönemin en büyük yapılarından biridir. Ayrıca burada yer alan Milet Müzesi’nde kentin tarihine dair birçok eser sergilenmektedir.

10. Priene - Söke

10. Priene - Söke

Söke’ye bağlı Güllübahçe köyünde bulunan Priene, Athena Tapınağı ve tiyatrosu ile dikkat çeker. Antik kent deniz kenarındaki konumu ile de oldukça etkileyici. Priene antik kentinde yer alan tiyatro 5.000 kişilik kapasitesi ile antik dönemin önemli yapılarından biridir. Ayrıca buradan Dilek Yarımadası’nın eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz.

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11. Didyma - Didim

11. Didyma - Didim

Didim’de yer alan Didyma antik kenti Apollon Tapınağı ile bilinir. Tapınağın devasa sütunları ziyaretçileri büyüler. Didyma antik kentinde yer alan Apollon Tapınağı antik dönemin en büyük tapınaklarından biri olup kehanet merkezi olarak bilinirdi. Tapınağın sütunları arasından geçerek antik dünyanın mistik atmosferini hissedebilirsiniz.

12. Aphrodisias - Karacasu

12. Aphrodisias - Karacasu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan Aphrodisias Aphrodite Tapınağı ve antik heykelleri ile ünlüdür. Kent antik çağın en önemli heykeltıraşlık merkezlerinden biri olmuştur. Aphrodisias’ta yer alan Sebasteion, Roma imparatorlarına adanmış anıtsal bir yapıdır ve üzerinde yer alan kabartmalar antik dönemin sanat anlayışını yansıtır.

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