Hem Gezeyim Hem de Tatil Yapayım Diyenlere: Ege’de Görülmesi Gereken 12 Antik Kent

Datça Yarımadası’nın ucunda yer alan Knidos antik tiyatrosu ve harika deniz manzarası ile büyüleyici bir yer. Afrodit Tapınağı da bu antik kentin önemli yapılarından biri. Knidos, antik dönemde bilim ve sanatın merkezi olarak bilinirdi ve burada Eudoxos gibi ünlü bilim insanları yaşamıştır. Knidos’un eşsiz manzarası eşliğinde antik tiyatroda oturup denizi seyretmek unutulmaz bir deneyim olacak.