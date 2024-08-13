Hem Gezeyim Hem de Tatil Yapayım Diyenlere: Ege’de Görülmesi Gereken 12 Antik Kent
Hem Gezeyim Hem de Tatil Yapayım Diyenlere: Ege’de Görülmesi Gereken 12 Antik Kent
Ege Bölgesi, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleri ile her yıl herkesin gözdesi. Antik kentlerin büyüleyici atmosferinde tarihe yolculuk yapmak aynı zamanda muhteşem plajlarda denizin tadını çıkarmak isteyenler için Ege adeta bir cennet.
Valizinizi hazırlayın ve Ege’nin büyüleyici antik kentlerini keşfetmeye çıkın!
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1. Patara Antik Kenti - Kalkan
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2. Xanthos - Kaş
3. Letoon - Kaş
4. Tlos - Fethiye
5. Telmessos - Fethiye
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6. Kaunos - Dalyan
7. Knidos - Datça
8. Ephesos - Selçuk
9. Milet - Didim
10. Priene - Söke
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